LibertadParaAlejandra

No ha sido fácil para los hermanos Castillo Cuevas, hijos de Alejandra Cuevas Moran, de 63 años. Con admirable perseverancia y movidos por su amor filial, se han ganado el apoyo de amplios sectores de la sociedad mexicana, especialmente en las redes sociales. Sabemos que su madre, Alejandra, se encuentra presa desde hace 432 días. Los tweets de Alonso nos lo recuerdan a diario. También sabemos que su abuela de 94 años, Laura Morán Servín, madre de Alejandra, fue durante más de medio siglo pareja de Federico Gertz Manero. Federico, hoy occiso, fue hermano de Alejandro, hoy Fiscal General de la República.

A primera vista pudiera decirse que se trata de un conflicto familiar. Alejandro acusa a la viuda de su hermano Federico de homicidio, involucrando en su acusación a Alejandra. El Fiscal centra su acusación de homicidio en una supuesta negligencia consistente en no haber llevado al hospital a su hermano Federico, de 88 años. Naturalmente, tanto Alejandra como su familia niegan la acusación, que en sí misma parece absurda o, cuando menos, sumamente endeble para efectos penales.

Detrás del caso subyace un grave tema de índole financiero que ya está destapando una cloaca de riqueza inexplicable, o cuando menos oculta y sin reportar, del fiscal Gertz Manero. Los hijos de Alejandra lo acusan tanto de amenazas como de enriquecimiento inexplicable y ya son varios los medios de comunicación que han dado con propiedades en el extranjero. Mismas que, como servidor público, Gertz no reportó.

Con la información disponible se pudiera llegar a conclusiones diferentes, cada uno es libre de pensar y creer lo que le dicte la emoción o el razonamiento, pero para efectos jurídicos, penales, lo único que cuenta es la evidencia que se presente. Es preciso que el acusador pruebe su dicho, porque en materia penal, a diferencia de las otras áreas del derecho, el acusado sólo será culpable si la evidencia demuestra que lo es más allá de toda duda razonable. Es decir, la menor duda basta para que la persona sea declarada inocente. Así se protege el principio de presunción de inocencia, conforme al cual todos somos inocentes hasta que la fiscalía demuestre lo contrario. Si no fuera así, el Estado dispondría de un arma represiva atroz que, de hecho y contra toda legalidad, ha utilizado y utiliza, atropellando los derechos humanos de muchos mexicanos.

Otro aspecto fundamental de este caso es la prisión preventiva oficiosa. Es decir, aquella que se aplica a presuntos delincuentes y en caso de delitos cuya peligrosidad es tan alta que, dejar en libertad al presunto culpable, pudiera poner en riesgo a otras personas. En México se abusa de esta excepción, sirve para que los poderosos torturen a personas acusadas para obligarlos a declararse culpables, mientras los verdaderos delincuentes siguen en libertad, amparados por la corrupción y el pacto de impunidad. A causa de este abuso, miles de mexicanos se encuentran en prisión sin que exista siquiera sentencia condenatoria. Alejandra está en prisión preventiva sin sentencia y sin caer en las excepciones a la regla que le permitiría llevar su juicio en libertad.

El fiscal Gertz es quien acusa. Presiona a la Fiscalía de la Ciudad de México para perseguir a su excuñada y a la hija de ésta. No hay forma de sostener que la autoridad es imparcial. En todo el procedimiento saltan a la vista los abusos de poder por parte del Fiscal, como en la inexplicable atracción del caso por parte de la Suprema Corte. Precisamente cuando el Tribunal Colegiado estaba próximo a emitir una sentencia, el máximo tribunal del País lo atrajo. Se trata de un caso que no requiere de su interpretación y su gravedad no ameritaba que la Corte se lo arrebatara al Colegiado. Parece evidente que el Fiscal metió el músculo institucional ante su inminente derrota. No existe mexicano que pueda lograr resultado semejante en tan poco tiempo.

Pero aún hay esperanza, aunque el costo ya lo están pagando Alejandra y su familia. Quisiera creer que la Suprema Corte atrajo este caso para, de una vez por todas, acotar el uso de la prisión preventiva oficiosa e impedir su abuso. Dar una señal clara al poder judicial y hacer historia poniendo un hasta aquí a uno de los más importantes instrumentos del Estado corruptor en la violación de derechos humanos. Que sea esto y no una prueba más de la imperante corrupción.

Mientras tanto, desde este humilde rincón editorial en el Noreste de México, mi solidaridad para Alonso, Gonzalo y Ana Paula, para su abuela y para los miles de mexicanos aún presos de este sistema de justicia penal corrupto y oprobioso.

@chuyramirezr