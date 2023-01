Esto que voy a narrar sucedió hace muchos años.

No. Esto que voy a narrar sucedió hace poco.

Me llamó por teléfono un señor de Monterrey. Me dio su nombre: don Crisanto Campa. Me dijo que era mi lector, y me invitó a tomar un café.

-En mi casa –me dijo–. Ya usted entenderá por qué.

Me dio su dirección, y fui. Don Crisanto, sin movimiento en sus piernas, me recibió en una silla de ruedas. Entablamos conversación ...