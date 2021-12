Lo importante... (4)

Gracias por su lectura. Gracias por leerme. No pocos comentarios cosechó el texto publicado aquí el pasado 6 de diciembre (“Lo importante... 3”) donde fui tejiendo mis lecturas, en este especial caso, “Imitación de Cristo” de Tomás de Kempis, la reflexión sobre la muerte (un muy personal Apocalipsis, según idea del hidalgo y melómano saltillense, don Javier Salinas), su imbricación en la vida de pandemia la cual nos tiene ensimismados y claro, todo ello bajo el palio de la política.

No pocos comentarios recibí o bien en llamada telefónica, o bien mensajes cortos SMS o bien correos electrónicos. Para mi desgracia y al parecer, ya ninguna de las tres cosas es lo de hoy. Ya nadie llama por teléfono, menos mandan mensajes cortos vía celular y pocos o nadie manda emails. De hecho, recuerdo una anécdota jocosa al respecto. El “Cowboy urbano”, Manolo Jiménez Salinas tiene mi celular. Yo tengo el suyo. Pero, imposible para mí molestarlo. Salvo cuando es necesario puntualizar alguna información de su administración. Pero, con cierta frecuencia y regularidad, sobre todos los lunes, le mando a él y a varios políticos (incluyo aquí al alto y garboso Alcalde de Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales) un mensaje de inicio de semana deseando parabienes y lo mejor en su vida laboral.

Un día y al topar al “Cowboy urbano” en un evento de cultura programado por su administración en ese lugar emblemático de Saltillo, “El Mirador” y su Torre vigía hacia el futuro, desternillado de risa, Manolo Jiménez me espetó: “Maestro, usted es el único que me manda mensajes SMS, ya modernícese...”. A reserva de modernizarme, pues sí, soy el único tipo primitivo el cual sigue mandando mensajes, llamando por teléfono y acaso, soy uno de los últimos lectores el cual lee... en libros de papel.

Manolo Jiménez ese día me dedicó un largo y dilatado tiempo a platicar precisamente de eso, lo cual fue una de sus preocupaciones fundamentales en su administración municipal: la cultura en todas sus manifestaciones. Comentamos de varias colecciones editoriales las cuales su Alcaldía editó. No, no todos los libros sabía de su edición y menos los tenía. Días después tocaron en mi casa y llegaron varios libros de parte del Alcalde de Saltillo: imposible aquí publicar la ficha de todos.

Van algunos como ejemplos señeros: “Cactus, nopales y rosas” de Livio Ávila, “Las aventuras del cuaderno rojo” de Liliana Contreras, “Carranza. Legado y trascendencia” bajo la coordinación del eterno maestro, Javier Villarreal Lozano; “Dramaturgia de Saltillo” libro colectivo. “El saltillense de toda la vida”, como no, sobre la vida de Armando Fuentes Aguirre, el muy famoso y popular “Catón”. Y en fin, buenos y muy bien editados libros de autores locales y nacionales. Sin faltar libros en ese lenguaje llamado “braille” para gente con otras habilidades mejores a nosotros los llamados humanos “normales”.

Esquina-bajan

Punto uno: y esto y no otra cosa es lo importante señor lector. ¿Estoy dejando de lado cosas acaso más significativas y de más peso y valor en todas sus ramas? No lo sé. Cada quien urge dentro de sí mismo y encontrará sus propias respuestas. Dice un memorable personaje de la novela “Demian” de Hermann Hesse: “... tiene uno que encontrar su sueño, y entonces el camino se hace fácil. Pero no hay sueño alguno perdurable. Se sustituyen unos a otros y no debemos esforzarnos en retener ninguno”.

Punto dos: y claro, los sueños de la razón, los sueños estando despiertos no pocas veces producen monstruos. Andrés Manuel López Obrador sueña despierto. Pero sus sueños no son sueños, sino pesadillas para todos nosotros, sus gobernados. En la última semana de noviembre y mientras el tipo distraía con sus ocurrencias mañaneras, lo fuerte y amenazador se publicaba como decreto oficial. Es decir, como orden de un dictador.

Punto tres: se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente: a discreción, cualquier obra de infraestructura puede ser considerada de interés público y seguridad nacional de cualquier ámbito. Segundo artículo: se instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración a otorgar autorizaciones provisionales para la obtención de cualquier permiso... y tercero: esa autorización provisional será con vigencia de un año. Ya luego se pueden poner al corriente de todo permiso.

Punto cuatro: pues sí, eso es digno del general Francisco Villa; aquella anécdota descabellada y desatada: mátalos primero, luego averiguamos. Usted lo sabe, bajo el argumento de “seguridad nacional” el Gobierno federal de AMLO se va a reservar toda la información de sus proyectos actuales y por venir. No vamos a conocer nada, ni una rebanada del pastel de la información millonaria de sus proyectos insignia.

Punto cinco: como siempre, lo publicó VANGUARDIA en voz y mano de la puntillosa pluma del maestro José Reyes: el gobierno federal de AMLO le adeuda a Coahuila de nosotros y de Miguel Ángel Riquelme, gobernador, la friolera de 314.4 millones de pesos de nuestro presupuesto en este 2021. El anterior dato es sólo hasta el mes de octubre., más lo acumulable hasta fin de año. AMLO nos quiere de rodillas. No lo va a lograr.

Letras minúsculas

Leo “mi Kempis”: “Lo que te tortura es la tentación; lo que te espanta es el temor infundado... Cosa tonta y sin provecho es inquietarse de cosas por venir que quizá nunca vengan”. Viva señor lector. Viva.