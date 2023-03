Dato curioso: Nietzsche escribió sobre teatro. No puedo extenderme mucho en algo que es tema para un artículo entero, basta decir que en su trabajo filosófico critica al arte que sume al espectador en el juicio crítico en lugar de contentarse con la contemplación, pues la búsqueda de Nietzsche es la de un arte que pueda volver a unificar verdad y simulacro.

Pues bien, aunque al teatro se le haya negado el papel de portador de verdades por su inevitable relación con la imitación, cualquiera que haya tenido una experiencia estética como espectador, no puede negar que éste puede tener esa capacidad de iluminación que tanto hemos mencionado aquí y que fascinaba a (casi) todos los griegos. La experiencia estética es eso que una persona experimenta al contemplar una obra y sumergirse en ella, una experiencia que, aunque no necesariamente pasa por un filtro racional, inevitablemente produce un cambio: el placer aristotélico, podría decirse, de adquirir conocimiento a través de observar lo que es mostrado. En una sociedad adormilada como la nuestra, necesitamos entonces un arte teatral que estimule, que despierte, que propicie conocimiento y no que capitalice el dispositivo imitativo para lograr una identificación anestésica.

Con esto coincide Denis Guénoun cuando dice que si hoy en día se sigue viendo teatro no es para ponerse cara a cara con el personaje, ni para disfrutar de la presentación de figuras imaginarias, pues lo único que ha quedado después del acto de reinvención que el teatro pasó es el juego. Si aún en el teatro hay personajes e historias imaginarias, estos ya no son el centro del funcionamiento del mismo y mucho menos explicarían por qué el teatro sigue siendo necesario. El actor entra y sale de personaje a voluntad frente al espectador; lo importante no es mantener el hechizo de la ficción sino crear una especie de acuerdo en el que todos aceptamos entrar en la dinámica del juego.

Ese juego, que ya no es el de la ficción, ahora se basa en ser capaz de presentar el cuerpo e invitar al otro a un convivio temporal en el que tal vez, con suerte, podamos llegar a reflexiones y conocimientos en conjunto. El teatro intenta después de un recorrido casi circular, volver, no al teatro de la Poética, pero sí a algo que en esencia se le parece más que los otros teatros del pasado. Dice Guenóun que hoy vamos a ver teatro con la intención de observar una operación de teatralización en curso, por el puro gusto de ver algo representado y de ver cómo el artista lo ha representado. Por eso podemos seguir viendo un Hamlet o un Fausto, aun conociendo la historia a fondo, pues no vamos a que nos cuenten una nueva historia, sino a ver qué es lo que el artista, en su propia individualidad, ha decidido decir con la historia. La fábula no es más que un pretexto para decir o mostrar otra cosa.

Al liberarse de la ficción ocurrió algo con el teatro. Vemos hoy múltiples teatros y teatralidades que al tiempo que muestran, actúan como formas de protesta o de visibilización; vemos al teatro invadiendo el espacio del cotidiano, saliendo de su jaula para ir en contra de la monotonía y regularización de la experiencia en espacios públicos y privados. En fin, vemos un teatro rebelde, que quizá piense que después de tanto ya no le debe nada a nadie. Es en ese camino, creo yo, que tal vez se encuentre su redención. El teatro que hoy considero que es necesario es el teatro que nos invita a la creación de espacios en los que podemos pensar que las cosas pueden o deben ser diferentes, aunque sea por algunos minutos. El teatro que no clasifica, sino que vive. El teatro que nos enfrenta con realidades que por más que deseáramos que fueran ficción, están aquí, ahora.

Es gracioso que Platón y otros insistieran en ver al arte como imitación de la realidad. A veces, es el arte en su calidad de “mentira” lo que puede esconder la palabra más honesta. Aristóteles encontró lo sublime en la estructura; miles de años después nosotros podríamos encontrarlo en la subversión.