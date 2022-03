Lo que AMLO no quiere que sepas de la revocación de mandato

Estas últimas semanas diferentes amistades y familiares me han preguntado que si iré a emitir mi voto sobre la revocación de mandato el próximo 10 de abril. Tengo que confesar que tengo sentimientos encontrados, no es tan sencillo tomar una decisión como parece. Esbozaré mi análisis en las siguientes líneas, esperando que a alguien más le funcione este ejercicio.

Primero está mi deber cívico. Participar activamente en la vida política de mi país es algo muy importante para mí. No ir a votar sería totalmente incongruente con mis valores y mi vida. Siempre he acudido a casi cualquier ejercicio de participación que me han invitado, muchísimo más en tiempos electorales. Por ende, la respuesta debería ser simple: ve y vota según lo que piensas.

Sin embargo, se empieza a poner complicado. ¿Por qué López Obrador está tan interesado en promocionar y en que se haga costumbre la revocación de mandato?, ¿no se supone que aún después del escándalo de las casas de Houston de su hijo, las encuestas lo seguían ubicando entre el 50 y 60 por ciento de aprobación? Si ya sabe cuál será el resultado. ¿Por qué le importa tanto? Las encuestas de esta semana ubican al 36 por ciento de la población calificándolo en 1/10 y al otro 40.8 por ciento de la población en 9/10. En otras palabras, estamos viviendo en una sociedad totalmente polarizada. Si hablar de política o religión en la mesa era mala idea, este es el peor momento para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa?

Aquí va mi dilema: López Obrador sabe que tendrá que irse, aunque sea por un tiempo en el 2024; y quiere asegurarse que quien se quede en su lugar sea lo suficiente leal a la 4T o en su defecto él tenga el suficiente poder político para quitarlo (la revocación de mandato como herramienta para hacerlo). Es decir, quiere un títere. Nada diferente de lo que pasó cuando Plutarco Elías Calles creó el Maximato, que terminó con el nacimiento del PRI.

En ese orden de ideas, ¿qué pasa si salimos a votar?, ¿quién gana o quién pierde con la consulta. Esta semana en las mañaneras, López Obrador ya comenzó a decir que más vale que al INE no le falten boletas, y que por qué no difunde dónde estarán las casillas, que el Consejo del INE haga el trabajo que le corresponde, etc.

Por otro lado, esta misma semana el Senado aprobó en lo general un decreto para que cualquier servidor público pueda promover la revocación de mandato teniendo como argumento la libertad de expresión. ¿No se supone que había veda electoral? El objetivo de la veda electoral es que no se condicione ningún tipo de apoyo gubernamental en tiempos de elecciones y permita a los ciudadanos y ciudadanas escoger conforme a sus intereses y convicciones políticas. Lo que pasó esta semana en el Senado atenta gravemente contra ese derecho.

Entonces, ¿saldré a votar o no en la revocación de mandato? No, por esta vez, no lo haré. ¿Por qué? En esta ocasión, considero que no salir protege más al INE que saliendo a votar. Independientemente de cuál sea el resultado de la elección, a favor o en contra de López Obrador, el Presidente encontrará la manera de salir ganando.

No salir a votar, en este ejercicio político, es más poderoso porque demuestra mi desacuerdo con las decisiones y acciones que López Obrador ha hecho en estos tres últimos años, y al mismo tiempo protege al INE, el ancla de nuestra democracia hoy por hoy.

No salir a votar, por esta vez, representa mi chamba de #CiudadanadeTiempoCompleto porque deslegitima la herramienta de revocación de mandato, que debería ser un proceso ciudadano que incentive la participación política de todas y todos, no un elemento de propaganda política y de control para López Obrador como lo es en este momento. No debemos permitir que se desvirtúe el trabajo realizado por décadas de la sociedad civil organizada, que se vio materializado en herramientas de participación, como lo es la revocación de mandato.