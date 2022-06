La madrugada me tomó por asalto y no tuve alternativa que encontrarte en algún lugar. Delirium tremens de ti. Miré a lo largo de la habitación y no logré hallarte, aunque sabía que aguardabas en algún rincón inusitado con la ígnea esperanza de que surgiera la acometida y te estrechara –al igual que siempre- como si te hubiera perdido irremediablemente, con un iracundo ímpetu emocional.

Mi paciencia ...