Lo que se apre(h)ende en una semana

En estos días he aprendido cosas que ya sabía. No es igual saber algo que aprender (o más bien “aprehender”) algo. He aprendido que estoy rodeada de personas que saben muchas cosas, incluso sobre mí, que yo no sé o de las cuales no me doy cuenta. He pasado días escuchando hablar de Durga, de Shiva, de que moverme desde el corazón no es siempre lo adecuado, de esperanzas, de lógica, de la fortaleza (no solo la mía), y del agua.

Aprendí que no puedo cargar canastas llenas de toallas y sábanas mojadas por la inundación del cuarto de visita, cuando menos no sin que proteste mi nervio ciático. Sé que me encanta el clima lluvioso, a pesar de que provoque algo de dolor de articulaciones. Me recordaron que cuando empiezo a cerrar los ojos durante una plática, significa que me estoy incomodando y que ya no quiero hablar del tema. Me mostraron, con una foto, el momento de vida por la cual estoy pasando.

También me estoy dando cuenta de que tal vez podré encontrar la diferencia entre intentar controlar todo o de plano soltar todo y aprender a hacer todo lo contrario. No se preocupen, yo me entiendo. Ah, y recordé que no confío en nadie (exagerando un poco), y sé que toca reajustar mi mirada y reacomodar a las personas (a todos ustedes) en filas de quien sí tiene mi confianza (son como 2), quien no, y quien aún queda en el limbo entre confianza y desconfianza. Por ahora sospecho de la mayoría.

También he entendido lo que significa “procrastinar” y tal vez la razón por la cual está tan de moda como autoacusación en el consultorio en estos tiempos. Creo que ese tema amerita otra columna.