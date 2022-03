Si no queremos formar parte del contingente que hoy plantea las preguntas más complejas sobre las secuelas del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es vacunarnos y seguir observando las reglas de prevención

Todos deseamos que la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 sea cosa del pasado. El problema es que, más allá del deseo, la naturaleza tiene reglas que no se ajustan a nuestra voluntad.

Una de esas reglas naturales tiene que ver con el concepto “long COVID” que afecta a múltiples pacientes que se ven obligados a padecer secuelas más o menos inexplicables para las cuales los médicos no tienen respuestas inmediatas y que implican una realidad de ensayo y error en su tratamiento.

Cansancio inexplicable, falta de oxígeno, caída del cabello, pérdida de la memoria u otros trastornos inexplicables forman parte del catálogo de quejas que hoy plantean a sus médicos pacientes que han adquirido la enfermedad provocada por el virus de moda.

No hay respuesta inmediata. Y no la hay porque no contamos con el conocimiento suficiente para decir con certeza cuál es la causa de estos padecimientos, secuela de una enfermedad que recién se ha instalado en nuestra realidad cotidiana.

Como pacientes exigimos respuestas precisas, y es nuestro derecho. Pero ciertamente la ciencia médica aún necesita adquirir el conocimiento suficiente para poder responder con precisión a los cuestionamientos de quienes sufren las secuelas de este padecimiento.

En este sentido, es necesario que todos asumamos que estamos ante un fenómeno de la naturaleza que no somos aún capaces de descifrar y que debemos ser pacientes ante la ausencia de respuestas.

Por ello mismo, sigue siendo cierto que debemos evitar contagiarnos porque de lo contrario estamos expuestos a padecer las consecuencias de una enfermedad sobre la cual la ciencia médica sigue siendo incapaz de proveernos de todas las respuestas necesarias.

No es un fallo de la ciencia. Es una exigencia excesiva de nuestra parte, porque le estamos demandando a quienes se dedican al estudio de los virus, que se hagan cargo de los resultados de nuestra conducta.

Por ello, si no queremos formar parte del contingente que hoy plantea las preguntas más complejas a los médicos respecto de las secuelas del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es vacunarnos y seguir observando las reglas de prevención que se nos han planteado desde el principio.

Nadie quiere que esta contingencia de salud siga cobrando víctimas ni que deje secuelas en nuestras comunidades. Pero para que eso no ocurra lo mejor, por lo menos en este momento, es detener la cadena de contagios.

Si todos perseveramos en este propósito podremos garantizar que el número de personas que padezcan las consecuencias sea menor y que podamos entonces transitar hacia el final de la pandemia con el menor saldo posible.