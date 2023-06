Longevidad

¿Cuántas cuántos meses o cuántos años dura un proyecto artístico?, ¿cuál es la media de tiempo que una obra se mantiene en cartelera en México o en Saltillo?, ¿la relación entre tiempo de ensayos y tiempo de funciones es justa?, ¿qué tan apropiado es hoy perseguir el objetivo de las 50, 100 funciones? y ¿por qué algunos proyectos logran ese tipo de continuidad y otros no? Son muchas preguntas para iniciar un solo artículo, pero tendrán que lidiar conmigo.

Podríamos decir que la parte “fácil” es calcular la media de duración de las temporadas en Saltillo, pues en la mayoría de los casos las obras se programan durante un mes, presentándose dos o tres días a la semana. En algunos casos, se programarán reestrenos. Mucho parece depender de los números en esa primera temporada, así como de la capacidad de los gestores para colocarla en festivales y eventos culturales.

Mucho más difícil me resultaría generar un promedio de tiempo por temporada en el país, pues sabemos que México no tiene una escena teatral homogénea. La escena del teatro independiente en cada estado varía en salud y los eventos impulsados por el estado dependen de la buena voluntad – y criterio – de la administración en turno. No vaya a ser que se les ocurra gastarse casi todos los fondos en un solo proyecto de dudosa calidad como pasó con “La golondrina y su príncipe” en Chihuahua.

Calcular la duración de un proyecto artístico es una cosa que ni siquiera pretendo intentar, más que nada porque depende en gran medida de la propia naturaleza y objetivos de cada artista o compañía teatral. Con frecuencia los procesos de teatro laboratorio duran meses o años, mientras que también es perfectamente posible – con las condiciones económicas y el equipo creativo adecuado – realizar montajes enteros en un mes o mes y medio. Fondos, equipo creativo, objetivos y hasta suerte influyen en el tiempo de realización, eso lo saben bien todos los que mantuvieron a flote proyectos en proceso durante el periodo de aislamiento por el COVID-19, por ejemplo. En ese sentido, muchas veces el tiempo invertido en la creación no parece justo al compararlo con el tiempo que el producto final permanece presentándose a público.

Aun así, siguen existiendo casos en que un proyecto dura lo suficiente como para completar el ciento de funciones; llegar a lograrlo parece ser un conjunto de todos los factores anteriores. En otros tiempos, este objetivo era símbolo de prestigio y calidad del producto, sin embargo, algunos podrían decir que existen también los elefantes blancos del teatro; productos de creadores aferrados a un proyecto que ya no dice nada. Existe, también, otra noción de éxito enfocada en la cantidad de proyectos producidos, más que en su longevidad. Opiniones encontradas, casos y matices existen y son muchos.

Habría que preguntarse para empezar si la innovación está peleada con la permanencia y si el estrenar proyectos neuróticamente, uno tras otro, no es también un problema que tendría que abordarse. Recuerdo, por cierto, a algunos de mis profesores lamentándose por la baja longevidad de los proyectos actuales, pero las nuevas generaciones de creadores no parecen tan preocupadas por ello. Néstor García Canclini en su libro Culturas Híbridas ve esta tendencia en el sector cultural como un síntoma de la modernidad mal habida y subraya el hecho de que pareciera que hoy en día “para mantenerse dentro de la historia del arte hay que estar saliendo constantemente de ella”. El autor finaliza preguntándose si no existirán otros modos de innovación que no sean la evolución incesante hacia lo desconocido.

En Saltillo, este fin de semana “El Horla” de la Asociación Cultural Rodas cumplirá 300 representaciones y más allá de las opiniones sobre qué tanto se debería dejar vivir un proyecto, habla del empuje de un sector del teatro independiente que a pesar de trabas y obstáculos se mantiene activo. Es también, un espécimen vivo de los proyectos teatrales de larga duración, una especie en peligro de extinción.