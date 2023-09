Los antidepresivos, la cama destendida, y el ajuste en la jerarquía de pendientes

Una persona que ha caído en la depresión puede tener una variedad de síntomas y cualquier combinación de tantos que existen. La depresión se manifestará desde la estructura de carácter del individuo. Hay depresión activa, pasiva, seca, húmeda...palabras que describen, de hecho, características que pueden indicar una depresión.

Les cuento mi historia. Durante la mayor parte de mi vida, mi tristeza se manifestó en un afán de hacer. He sido increíblemente activa. Ahora que miro hacia atrás, veo que el constante movimiento me permitía desconectarme de la tristeza. Desde niña devoré libros. La lectura me permitía tomar un lugar en mundos de fantasía y vidas paralelas, donde la tristeza se resolvía con logros y reconocimientos y otros tipos de satisfacciones. Podría decir que aprendí eso a mi madre, el refugiarme en historias de ficción, pero no se lo aprendía, sino que descubrí que eso que hacía ella, también me funcionaba a mí.

Cuando mi tristeza por fin me rebasó y tuve que acudir a tratamiento médico/psiquiátrico, me di cuenta de cosas. Mi obsesión por tener cosas en lugares específicos y de hacer las cosas de maneras específicas también me permitía disociarme de la tristeza. Qué mejor manera de no sentir nada que no estar presente en la vida por estar acomodando cositas por aquí y por allá.