Sus mensajes van dirigidos a mover el corazón de sus votantes.

Les hablan bonito, se abrazan a ellos, pero son cabrones porque apenas se suben a la Van que los trae de gira, dicen en corto y en privado: “pobre gente tan pendeja” y corren a ponerse antiséptico en las manos.

Así me lo dijo un empleado del gobierno fosfo fosfo del nuevo Nuevo León que fue comisionado por su jefe en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a la campaña de Martha Herrera, ex titular de esa dependencia y que hoy busca ser senadora, junto a Luis Donaldo Colosio Riojas, ex alcalde de Monterrey.

Pero Ricardo Salinas Pliego dice que la gente no es pendeja.

”Si lo fuera, Banco Azteca y Elektra no tendrían a los más de 30 millones de clientes con que cuentan”, dice.