Los datos del mercado laboral y la inflación

La inflación no se detiene y a pesar de sus efectos nocivos en la economía en general, es sobre todo en el mercado laboral donde más daño hace. Se acaba de publicar el dato y tenemos que el indicador es de 7.37 por ciento para el mes de noviembre. Muy alto para cualquier expectativa o pronóstico, sobre todo porque lo que se necesita más que nunca es una recuperación del ingreso para poder consumir más y tener crecimiento económico.

Los sueldos se ven erosionados por el efecto inflacionario, a mayor inflación, menor capacidad de compra, sobre todo porque los salarios se negocian en México una vez al año. Además, los sueldos siempre van detrás de la inflación, esto significa que un aumento salarial rara vez será más que el aumento inflacionario, simplemente porque la inflación en poco tiempo volvería más fuerte y se comería ese excedente. Los incrementos que se están dando en este momento en todos los precios son reflejo de la escasez derivada de la falta de producción de muchas cadenas de suministro durante la pandemia. Sin embargo, ahora más que nunca, se puede “sentir” en los bolsillos que el dinero ya no compra lo mismo, sino bastante menos de lo que hace 6 meses se podía comprar. ¿Qué ha pasado? La respuesta es que las empresas y empresarios no han podido normalizar sus abastecimientos para poder ofrecer las mismas cantidades de productos y servicios. De esta forma, lo que han hecho para seguir generando utilidades es aumentar los precios, pero no porque quieran, sino por necesidad. Las materias primas suben de precio porque no hay existencias en el mercado y porque la energía, por ejemplo, cuesta más (gasolina, electricidad), el gobierno tiene que pagar más por seguros de trabajadores, hacer frente a una cantidad importante de empleados enfermos que no asistirán a trabajar, y así sucesivamente. Se puede apreciar que nada tienen que ver estos aumentos con los costos directos de producción, pero incrementan los precios de manera indirecta, y esto hace que las cosas cuesten más. Sin embargo, los sueldos no suben. Esto se debe a que los empresarios todavía no alcanzan a recuperarse de los cierres del año pasado, donde tuvieron que pagar al menos un par de meses de salarios que no se trabajaron porque los empleados estaban en casa resguardándose de la pandemia. En México, al menos un 40 por ciento de las empresas y negocios en general, tuvieron que recurrir a alguna forma de crédito para poder pagar sueldos y prestaciones a sus trabajadores. Desde luego, estos créditos en su gran mayoría siguen vigentes y esta es una de las razones más importantes por las que los salarios no se han ajustado y tampoco se ajustarán en el corto plazo.

Además, aunque la tasa de desempleo se mantiene en 3.9 por ciento, y casi llega a los niveles de 2019, esto se ha hecho a costa del ingreso del mercado laboral. El fenómeno se explica de la siguiente manera: dado que había muchas personas desempleadas y era complicado conseguir trabajo, la gran mayoría de ellas estuvieron dispuestas a contratarse por un sueldo menor, con tal de tener un ingreso. Esto se dio no por abuso de los empresarios, sino por la propia situación económica donde ya no había dinero porque en su lugar había deudas. Dado este ciclo de endeudamiento empresarial y sacrificio salarial, combinado con una inflación elevada, tenemos el problema de una reducción notable del ingreso real. En pocas palabras, el dinero no alcanza ya para lo mismo. Si todavía le agregamos que el “ajuste salarial” se hizo en enero de este 2021 y no ha cambiado, pues el salario se ha pulverizado como hacía 20 años no pasaba.

El futuro luce mejor que el presente en el ámbito económico, al menos con los datos que se tienen hasta el momento. La inflación cederá por cuestiones de la caída del consumo en enero y febrero de 2022, que son meses en que nadie tiene dinero, repuntará por una recuperación natural de la economía a partir de marzo y hasta abril veremos ya una reducción del indicador inflacionario que irá en descenso marcado hasta el cierre de año.

El pago de los trabajadores no se recuperará este año, sino hasta 2023. El ambiente empresarial ya con una recuperación de las cadenas productivas y una consolidación de los mercados provocará que la economía crezca a tasas por arriba del 4 por ciento. También, al ser un año previo a la elección, el gasto público aumentará y eso hará crecer el consumo nacional para el beneplácito de todos.

El Banco de México, que es el responsable total del control de la inflación, está haciendo muy bien su trabajo. No se puede hacer más porque el problema es de índole mundial. Estados Unidos tuvo una inflación arriba del 6 por ciento el mes pasado, Alemania del 4 por ciento, algo no visto desde hace más de 20 años, y así la gran mayoría de los países del mundo enfrentan procesos inflacionarios que no terminarán hasta mediados de 2022. El dinero no alcanzará para lo que se compraba en 2019, eso hay que darlo por hecho, habrá que ahorrar más y gastar menos, ¿cómo vamos a lograrlo con salarios tan paupérrimos? Ese será el reto para todos el siguiente año, no hay más opciones, al menos eso es lo que dicen los otros datos.