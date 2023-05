Los decibeles ensordecen las razones

Les platico:

Primero, una observación de sobra conocida, pero crecientemente despreciada: popularidad no es aceptación y menos aprobación.

Las encuestas que pululan hoy en día y que se venden al mejor postor, revelan la “presencia” de los nombres en el imaginario colectivo, para mostrarnos los caballos en que van montados unos y los jamelgos de los otros.

Por ejemplo: después de ir en corcel de hacienda, Ricardo Monreal se monta en uno que ni a burro llega, al decir que prefiere ser nadie y competir por nada, antes que traicionar al presidente.

¡Madre santa en la víspera del 10 de mayo!

Con Ricardo se aplica a la perfección una frase que se le atribuye a Marco Antonio Almazán: “Jamás discutas con un superior porque corres el riesgo de tener razón”.

Bueno, tal dicho se aplica por igual y con creces a la mayoría de los miembros del gabinete, incluyendo -por supuesto- a los presidenciables.

El extremo opuesto a semejante abyección es esto que escribió Michel de Montaigne en pleno Renacimiento: “Cuando me llevan la contra, despiertan mi atención, no mi cólera. Quien me contradice me instruye”.

Espero que el presidente lea esto o al menos que uno de sus ujieres se lo comparta.

Lo dudo.

EL MEMORIAL SOCIAL

Algo muy malo debe de estar pasando por la cabeza del presidente, cuando aún en la celebración de las fechas memorables de nuestra historia, aprovecha la tribuna para lanzar sus acostumbradas frases de odio a los enemigos inexistentes que dice acosan a su gobierno.

Así sucedió en la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla.

Lo mismo en la del Zócalo para celebrar un año más de la expropiación petrolera.

Creo que el presidente está enojado, por no decir encabronado.

Con decirles que se animó a regañar en público a los invitados que recibió en el Palacio Nacional, enviados por el presidente del país que -aunque le pese- sigue siendo nuestro principal aliado comercial: Joe Biden.

El problema es que dudo mucho que aproveche sus momentos de ocio para leer algo más que los reportes de su séquito.

Si lo hiciera, si leyera, por ejemplo, a Jorge Luis Borges se toparía con esta frase lapidaria:

“¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad”.

Pero no creo que conozca esta frase. Para hacerlo tendría que leer.

Lo dudo.

POLÍTICA Y MORAL

Admirador que soy de los textos de Alfonso Reyes -el regiomontano que alcanzó el calificativo de “Universal”- me alarmé cuando su “Cartilla Moral” fue usada por Andrés Manuel para envolver los postulados de la 4T.

Estimado, señor presidente, debe usted saber que es muy difícil hacer compatibles la política con la moral, tal cual sostuvo en sus escritos Sir Francis Bacon.

Ahora, recordando la trillada frase de los abogados de que “a confesión de parte, relevo de prueba”, les comparto esto que le leí un día a Citlalli Hernández, la secretaria general del partido en el poder. Abro comillas:

“Morena fue construida casi de manera artesanal por miles de personas que a ras del piso fuimos construyendo una herramienta del pueblo de México para participar en elecciones”.

“Con razón”, diría mi abuela.

CAJÓN DE SASTRE

“El día en que López Obrador sintió que finalmente ganaría las elecciones presidenciales, tácitamente dijo a los votantes: ´Soy un buen error, cométeme´. ¿Y qué creen? Treinta millones lo cometieron. Hoy, tres veces ese número lo padecemos”, remata la irreverente de mi Gaby.