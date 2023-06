Los engañosos disfraces de la violencia y la dificultad de responder. Quiero ser parte de un mundo más amoroso

Hemos sido violentados, muchos, casi todos. De una manera u otra, por una persona o un grupo de personas. Cuando nos excluyen. Cuando menosprecian nuestro trabajo.

Cuando no respetan nuestra economía. Cuando nos critican con afán de afectarnos negativamente. Cuando nos señalan. Cuando nos interrumpen. Cuando se burlan de nosotros. Cuando nos hacen caras. Cuando nos exigen algo a cambio de amistad o “amor”. Cuando sugieren que somos tontos o carentes. Cuando nos desplazan. Cuando no nos escuchan. Cuando nos lastiman física o emocionalmente. Cuando critican y buscan constantemente la falla que tenemos y no los aciertos. Cuando nos mienten y hacen alianzas a nuestras espaldas. Cuando hacen alianzas para ridiculizarnos y sentirse más que nosotros. Cuando nos preguntan, “Y ¿eso para qué lo quieres? ¿De qué te sirve? Mejor hubieras hecho otra cosa.” Cuando critican nuestros cuerpos. Cuando no reconocen y no nos ceden un lugar que nos corresponde. Cuando nos quitan lo que nos pertenece. Cuando quieren que nos adaptemos a un espacio que no nos queda bien.

Este tema ha surgido en estos días, y me he dado cuenta de varias cosas. De que he sido brutalmente violentada en mi vida, de que he violentado a otros, y de que se me ha hecho difícil o casi imposible ver la violencia, identificarla y plantarme en contra. Sé que he llegado a defender de manera agresiva, con garras y dientes a otros de ser violentados. También sé que he controlado a ultranza mi agresividad y he dejado pasar muchos casos de violencia en mi contra y en contra de otros por haber construido una coraza que la niega y me ciega.

Ahora me vienen exclamaciones a montones. Así como esos momentos que horas después de una discusión quedamos rumiando, “Le debí de haber dicho...” Los violentos serán violentos. He sido violenta y violentada. Para mí es hora de mirar y actuar. Trataré de ser parte de un mundo más amoroso. Basta de no darme cuenta.