Los maestros que se quedan: Grandes profesores de Hollywood

En la historia tanto del cine hollywoodense como del mexicano encontramos relatos poderosos que tienen como protagonista a un profesor o profesora quienes, a través de la educación, son trascendentales agentes de cambios.

Así, la estafeta del maestro que tiene prácticamente que domar a sus alumnos rebeldes, e incluso agresivos, de una preparatoria pública neoyorquina que interpreta Glenn Ford en el clásico “Semilla de maldad” (Richard Brooks, 1955) la tomó uno de los actores que interpretaba a uno de sus alumnos ahí, Sidney Poitier, en otro clásico de la década siguiente: “Al maestro con cariño” (James Clavell, 1967); en los años 70 fue el primer actor John Houseman quien ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto de 1973 por personificar al inflexible y estricto profesor de derecho de “La vida íntima de un estudiante”, de James Bridges, y a finales de los 80s Robin Williams obtuvo otra de sus nominaciones a la estatuilla por transformarse en el inspirador maestro de “La sociedad de los poetas muertos” (Peter Weir, 1989).

En el cine mexicano no se diga, ya que en la Época de Oro recordamos a la maestra rural que le dio a ganar otro de sus premios Ariel a la actriz María Félix por su trabajo en “Río Escondido” (Emilio “Indio” Fernández, 1948; la que interpretó Marga López contratada para educar a un adulto analfabeta que era Pedro Infante en “La Tercera Palabra” (Julián Soler, 1956); al maestro rural casi ciego que personificó el primer actor José Elías Moreno en “Simitrio” (Emilio Gómez Muriel, 1960); al que en el género de la comedia hizo “Cantinflas” en “El Profe” (Miguel M. Delgado, 1973) y, más recientemente, un comediante como Eugenio Derbez demostró su versatilidad como actor al dar vida a un profesor de la vida real en la biopic “Radical” (Christopher Zalla, 2023), a estrenarse el próximo 26 de enero por VIX.

En ese contexto, un filme que está dando mucho de qué hablar desde que inició la temporada de premios en Hollywood la semana pasada con los Globos de Oro y el domingo pasado en los Critic´s Choice es “Los que se quedan” (“The Holdovers), la más reciente colaboración entre el primer actor Paul Giamatti y el director Alexander Payne 20 años después de su aclamada “Entre Copas” (2004) misma que ya ha dado algunos de los premios mencionados tanto a Giamatti como a la actriz afroamericana Da´Vine Joy Randolph y que el día de hoy se estrena en las salas de cine de México.

Con guiños particularmente a películas como la mencionada “La vida íntima de un estudiante” por desarrollarse en la época en la que se sitúa, “Los que se quedan” tiene como protagonista a un profesor no menos ortodoxo y severo de una preparatoria elitista del norte de Estados Unidos de nombre Paul Huhnman quien en la Navidad de 1970 se queda a supervisar a los alumnos que por alguna razón no pueden pasar ese período vacacional en sus casas. Es así como este período de fiestas, estando forzado en interactuar todos los días tanto con alumnos problemáticos como Angus Tully (el debutante Dominic Sessa) y la cocinera de la institución Mary Lamb (Randolph, de “Only Murders in the Building”), entre otros, para ver reflejado un espejo de todos ellos de su propia vida estacionaria dentro de esa escuela.

Como ya hemos visto en las mencionadas premiaciones de días anteriores, la magistral caracterización e histrionismo de Giamatti al interpretar a Huhman y a Randolph sorprendiendo en una faceta muy diferente a la de comediante a la que nos tenía acostumbrados no solo les anticipan nominaciones sino Oscars al Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto del 2023 de las que se darán a conocer el martes próximo, así como otra obra fílmica para la posteridad de Paye por ser vital para nuestros tiempos.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo