Un amigo dijo Mira, estoy escuchando esta canción, y me envió el enlace de un video. Prefiero omitir el nombre de la cantante para no discutir con los fans, pero es una intérprete muy talentosa, respetada por el público y la crítica. Le dije a mi amigo Sí, la canción muy buena y la cantante mejor. Debajo del video aparecían opciones relacionadas. Una de ellas fue la participación de una chica afrodescendiente en un reality show de canto de Alemania. Luego de ver esta nueva versión dije Claro, por supuesto; los negros siempre serán mejores, ya ni deberían participar. Le mandé este nuevo enlace a mi amigo y, a pesar de ser fanático de la cantante, aceptó que la chica tenía un talento mayor.

Me fui a dormir. Soñé que estaba en un reality show de canto (mexicano porque ni de chiste entiendo el alemán). Frente al escenario había dos grandes sillas para el jurado: uno de ellos era Lucerito, el otro era yo (ajá, jurado en un concurso como ese cuando mi talento vocal es proporcional a mi estabilidad emocional, pero en fin, los sueños carecen de lógica y uno no siempre puede desdoblar su conciencia y cuestionarlos en el momento. Conocía la dinámica de estos programas: al haber solamente dos jueces, debía existir un claro contraste en las posturas de ambos. Lucerito es todo amor y vibra alto y no sería capaz de lastimar a una persona que lucha por sus sueños. Así que me tocaba ser el malo del cuento. No me gusta ser así pero ni modo, todo sea por el proyecto.

Entró la primera participante. Antes de cantar nos compartió su lastimera historia de vida (para entonces Lucerito ya estaba llorando) y dijo haberle prometido a sus padres que se convertiría en la mejor cantante pop del mundo. Empezó a cantar la canción del video que vi antes de dormir y cuyo cover de la chica alemana tenía muy presente. Al terminar su presentación la gente explotó en aplausos. Lucerito se puso de pie; de vez en cuando interrumpía el movimiento de manos para limpiarse las lágrimas. Yo me quedé sentado: tomé una pluma y empecé a realizar anotaciones para que la gente pensara que estaba enlistando una serie de fallas técnicas en su interpretación, cuando en realidad le estaba haciendo a la m@m@da.

Después de que Lucero tomó su lugar, con la sonrisa de oreja a oreja y ese brillo en los ojos como si hubiera visto a Dios nacer, puse una cara de “Avelina Lésper en Zona Maco” y de igual forma me paré (de acuerdo a información encontrada en internet, Lucero mide 1.70 metros, así que no estaba de más imitar ese gesto y contrastar con mis dos metros de estatura).-Antes que nada, no puedes aspirar a ser la mejor cantante pop de este mundo porque Whitney Houston ya nació. Puedes intentar ser diferente, crear tu propio estilo, pero no ser la mejor. Y menos si no eres negra.

La gente empezó a abuchear. Lucero puso una mano en el pecho y volteó a verme, sorprendida. Yo permanecí imperturbable, pensando que en unos meses los memes me darían la razón. Desperté. Tenía un mensaje de mi amigo: había discutido con otra persona sobre quién tenía más talento, si la cantante en mención o la participante alemana.-¿Me puedes recordar cómo se llama?-Tampoco yo me acuerdo, pero no tienes problema: cualquier cantante afrodescendiente que haga un cover será mejor que la versión original.