Hay un par de lugares en mi casa que son lugares seguros y acompañados. El sillón de mi sala y mi cama. Y no se les ande volando la imaginación. Los que me acompañan son dos perritas y dos gatos. En esos dos lugares no estoy sola. ¿Tú tienes algún lugar así, un sitio en donde por más difícil que ha sido el día o por más cansado, estás cómodo y reconfortado? Espero que todos tengan un lugar así. No cambio por nada el ronroneo de dos gatos durante la noche y en la mañana, uno pegado en mi espalda y la otra pegada en mi pecho.

Hay ejercicios de visualización guiada que nos llevan a encontrar en nuestro interior, en los ojos de la mente, un lugar sagrado donde podemos refugiarnos y donde nuestros guardianes, santos, ángeles y protectores nos acompañan. Tener un lugar sagrado es importante, tanto en la mente como un lugar físico. Mi patio y su fogata es un lugar sagrado para mí. Allí me acompañan el fuego, la luna, varios gatos, y el pirul. Si nunca has hecho una visualización guiada de este tipo, y si no tienes un lugar sagrado, tal vez sería bueno buscarlo. Creo que muchos estamos necesitados de refugiarnos y sentirnos seguros.

Conozco personas que van a la montaña, al desierto, al mar, a algún pueblo donde sienten que pertenecen y que el lugar en sí los arropa y los acompaña. Tengo un amigo que se siente así en Zacatecas. Mi padre se sentía así en una granja. Algunas personas se recluyen en sus recámaras y hace rato me dijo una persona, “Mejor me puse a cocinar.” La cocina y algunas otras actividades puede servir también de refugio. Creo que queda claro que a veces me refugio en la escritura. Sujeto a quienes son gustosos de leerme a las cosas que me pasan, lo que pienso, lo que siento, a mis alegrías, mis tristezas, y mis enojos.

Esta noche prendí una fogata que ardió tan caliente que no me pude acercar mucho. Tomé vino tinto y cené comida hecha en casa. Termino esta columna con el olor a leña quemada y a sanación. Un hombre me preguntó, “Y por qué fogata.” Le respondí que tenía que sanarme y sanarnos. Para eso son esos lugares.