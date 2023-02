“Hay toda una generación que quiere bailar reguetón porque les horroriza a sus padres.” Jorge Drexler

Y esto tiene de “nuevo” lo que tienen las canciones de ardidas de Shakira y Miley Cyrus. Si no me creen, pregúntenles a las “flapper” de los años 20 y a quienes bailaron el twist en los 60.

Si de bailes se trata, en 1556 escandalizó la volta. En 1698 la danza del cojín. En 1816 el vals. En 1868 el cancán. En 1913 el tango. En 1925 el charleston. En 1934 el jitterbug. En 1960 el twist. Y todavía aún la lambada y el twerking.

Generación tras generación de padres hemos declarado, “¡Estos jóvenes de hoy!”, haciendo referencia a novedades y cambios culturales que han nacido con el desarrollo de gustos que parecen tener que ver con no querer repetir las vidas de los papás, con ideas de rebeldía que al final sirven para construir el siguiente “establishment”, como nombraban los hippies a mayores y gobernantes que consideraban opresores. Los rebeldes de ayer son los mismos que imponen las reglas y los sistemas de hoy. ¿No?

Cortes de cabello, modas, estilos, maquillaje, colores (de ropa, uñas, cabello), accesorios, estilos de ropa interior, muebles, comidas. Todo ha sido blanco de los cambios que hace cada generación. Los aparatos electrónicos, la cocina, la cultura del reciclaje, los estilos de maternaje (y las expectativas de crianza de parte de papás y mamás), la inclusión de la diversidad en la formación de familias, la conciencia de la salud mental. Mis padres no sabían nada de muchos de estos temas. Pero ¿qué he dicho? Yo no sé gran cosa de muchos de estos temas.

El mundo se ensancha con cada giro de la Tierra y cada vuelta que da al sol. Hemos asignado a las generaciones nombres que de alguna manera hacen referencia a sus características. Baby boomers, generación X, milenios, generación de cristal. No creo que todo lo que hacen los jóvenes es para escandalizar a los padres. Hay cambios necesarios y algunos de ellos solamente llegan de manera un tanto agresiva. Entonces, ¡qué viva el reguetón!