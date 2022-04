Los “santos” acuíferos

Le platico: sabido es que en Monterrey nos está cargando el payaso por la falta de agua.

Ahora le llamamos “Boca Seca” a la que antes se le nombraba solo con la primera palabra.

El problema que aqueja a millones de personas en éstas bárbaras y sedientas tierras del norte, más que a falta de lluvias, se debe a la falta de madre de un ex gobernador que está cumpliendo ya dos semanas en la cárcel, por obra y gracias de su sucesor, Samuel García.

Por cierto, ayer fueron a llevarle serenata al penal, unos acarreados pagados por el actual alcalde de García, NL, Carlos Guevara, quien fuera chofer y mandadero de “El Bronco” y que va para su segundo mandato en ese municipio, feudo de Jaime Rodríguez, al igual que otro que tiene en Galeana, NL.

Retomo el tema, no el agua, porque, en serio, no hay:Nos están fallando los mantos acuíferos porque muchas empresas que operan en suelo regio se la han estado chupando a mansalva desde sabrá el Dios de Spinoza hace cuantos años.

¿NOMBRES?

Con mucho susto, no gusto, eh:

FEMSA, para sus cocas y sus cheves.

CEMEX, para sus cementos, arenas y un montón de materiales para construcción.

TERNIUM y DEACERO, para enfriar sus procesos siderúrgicos.

XIGNUX y SIGMA ALIMENTOS, para alimentar la elaboración de sus procesos alimentarios... y muchas más que están aglutinadas dentro de CANTRA, la cámara que no representa a los pymes y sí nomás a las grandotas.

Quién sabe cómo le habrán hecho (jeje) pero es un secreto a voces que la industria regia se chupa una muy grande parte del subsuelo.

¿QUIÉNES MÁS?

Hacendados, latifundistas, rancheros de membrete, porque visten traje y corbata y muchos que son tan cínicos que tienen pozos profundos en sus casotas de San Pedro Garza García para que nunca les falte el agua a sus albercas ni a sus multicolores jardines y puedan sus patrones darse baños de horas en regaderas, tinas y jacuzzis para relajarse del stress que representa para ellos este pinche gobierno, del cual se quejan en cortito pero se vuelven mansitos en lo público.

Hace unos días anduvieron circulando por ahí las listas de esos nombres prominentes a los que la sequía les hace lo que el viento a Juárez.

Sin meternos en honduras, si sus nombres aparecen por ahí es porque algún indiscreto empleado de Conagua los filtró a algunos colegas.

El asunto es que para curarse en salud, algunos han hecho una alharaca en redes y otros medios, ofreciéndole al gobernador Samuel los pozos de sus miles de hectáreas en ranchos, haciendas y casonas.

Muchos de ellos entran en la denominación de “santones de la IP, porque lo son de algunos organismos intermedios de la IP y además, son ministros de la eucaristía en iglesias de SPGG.

Esos son los “santos acuíferos”, que ofrecen su ayuda, pero le ponen bocina a su voz.

Son los que andan persiguiendo algún puestecillo dentro del gobierno y quieren quedar bien con el gobernador y con la opinión pública.

A uno de ellos que me llamó hace unos días para ofrecerme generosamente la “exclusiva” de semejante y tal noticia, le dije: Oye, si de verdad quieres ayudar a resolver la bronca del agua, ofrécele al gobierno la de tus muchísimos pozos que tienes en la miles de hectáreas.

Pero házlo sin armar tanto guato y mitote, porque no vaya a parecer que buscas otra cosa.

”¿Como qué?”, me cuestionó medio encabronado. Pes no te hagas -le respondí- ¿a poco no andas detrás de un puesto dentro del gobierno de Samuel? ¿A poco no quieres ser diputado o de jodido senador o alcalde? No te hagas que la virgen te habla.

La ayuda, la verdadera ayuda no necesita de púlpito alguno para darse.Si de verdad quieres ayudar, trépate al pedestal del anonimato y bájate del pinche ladrillo al que te subiste para querer hacer semejante anuncio. Te está mareando la altura.

Y lo medio encabronado que andaba cuando me ofreció su “exclusiva”, se volvió encabronamiento completo, entero y total, cuando le recomendé a un par de otros medios para que lo intentara, porque conmigo, pues no.

¡Pos éste!

CAJÓN DE SASTRE

”Bien dicho y mejor hecho, lo tuyo, no lo de ese santón de la IP”, dice la irreverente de mi Gaby.