La profesión del Derecho es una garantía de transformación social para asegurar los fines de la sociedad democrática. La vida profesional del jurista ofrece una gran oportunidad: realizar los valores de la justicia. Eso sintetiza la misión del profesional del Derecho.

Por mi circunstancia, siempre soñé en una sola cosa: construir una institución educativa que asegurara una alta formación de los juristas en mi comunidad, para asegurar los fines de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Soy de los que cree que la educación nos transforma. A mí me ha generado mejores conocimientos que aportan soluciones reales a los problemas que me presenta mi profesión.

Un mal abogado, sin duda, hace que las personas pierdan su patrimonio, su libertad o sus derechos familiares. Un mal juez, además, genera la desprotección de las personas que reclaman justicia. Un mal legislador, finalmente, hace leyes que generan desigualdad, discriminación o injusticia.

Anuncio

Los juristas, por tanto, somos los profesionales que nos encargamos de hacer buenas leyes para asegurar la justicia, de aplicarlas e interpretarlas en forma adecuada, pero sobre todo de generar, a partir de nuestra educación, las condiciones necesarias para que la comunidad tenga las instituciones adecuadas para mantener el Estado de derecho en forma real y efectiva.

La buena práctica profesional de los juristas comienza en la escuela que nos forma. En ella se debe aprender a pensar como jurista del siglo XXI. Es decir, los retos y desafíos que hoy tiene nuestra comunidad para regular la libertad, exige preparar de una manera adecuada a los que tendrán que defenderla.

Hoy las escuelas de Derecho deben asumir una mayor calidad educativa. No solo por los contenidos teóricos de sus programas que están muy superados por la nueva ciencia del derecho. También por la buena práctica del Derecho que debe aprender la comunidad estudiantil para poder resolver los problemas cada vez más complejos de nuestra convivencia social.

Anuncio

No es fácil. Resolver las violaciones estructurales de los derechos humanos exige conocimientos muy especializados para diseñar buenas leyes, políticas públicas o sentencias que erradiquen, por la vía del Derecho, el estado de injusticia e impunidad que se genera por diferentes causas y consecuencias. Hay que saber identificar en forma conceptual los problemas legales para poder resolverlos en forma razonable.

Ser jurista del siglo XXI, en consecuencia, exige un principal compromiso social: la buena educación jurídica con perspectiva de derechos humanos. #LICENCIATURAAIDH

El próximo lunes, la Academia IDH inicia su nuevo programa de licenciatura en derecho. Es la primera generación. Muchos se opusieron. Pocos lo entendieron. Pero la comunidad se va beneficiar con la mejor educación jurídica que se impartirá en nuestra universidad.

Anuncio

La AIDH cuenta con un cuerpo académico sólido para poder enfrentar el reto de formar de manera adecuada a los juristas del siglo XXI. A su comunidad universitaria les deseo mucho éxito por este nuevo reto. Yo solo impartiré mi curso de Teoría del Derecho.

Esa será mi contribución a la institución que me tocó fundar y que hoy ya tiene mayoría de edad para consolidar su programa educativo: los mejores programas de licenciatura, especialidades, maestrías y doctorado en derechos humanos se impartirá en la Academia IDH.

SUEÑOS DE JUSTICIA

Una realidad. Ya cuando las instituciones se olvidan de los que la idearon o crearon, es porque ya se consolidaron. Eso es lo mejor que nos puede pasar a los fundadores. Eso ya pasa en mi querida AIDH.

Ella camina, sin mí, desde hace tiempo. Este semestre inaugurará su gran edificio. Ya tiene todos sus programas educativos en marcha, desde la licenciatura hasta el doctorado. Tiene, sin duda, la más grande colección editorial de los últimos años. La AIDH participa, además, en forma activa con las instituciones, sociedad civil y víctimas para la defensa real de los derechos humanos. Tiene grandes relaciones institucionales, a nivel nacional e internacional. Cuenta con proyectos nacionales e internacionales de gran relevancia. Tiene el mejor cuerpo académico de Derecho de nuestra universidad. Es pues un gran orgullo de Coahuila.

La AIDH alcanzó ya los objetivos que hace más de 15 años soñé. Pocos me creyeron. Muchos me obstaculizaron. Algunos me traicionaron. Muy pocos, en realidad, me respaldaron. Ya les contaré la historia de la AIDH. Allí aparecerán los villanos, los desleales, los traicioneros, como meras anécdotas, pero sobre todo contaré cómo nació y se desarrolló esta idea. Estará ante todo mi pleno reconocimiento y admiración a los que me ayudaron a construirla. Esas personas claves tendrán siempre mi agradecimiento.

Por eso el futuro de la AIDH ya está en manos de los que hoy y mañana la seguirán dirigiendo.

Me toca ahora pensar en las nuevas instituciones de justicia que nuestro país necesita y que he comenzado a soñar para aportar a mi comunidad lo único que he aprendido: ser un jurista que construye instituciones a favor de su comunidad. Ese reto también lo voy a realizar. Será más complejo. Habrá más resistencias. Habrá más obstáculos. Habrá, como siempre, reclamos de que soy un egoísta, que soy un oportunista, que solo pienso en mí. Vendrán más difamaciones. Vendrán más traiciones. Vendrán algunas claudicaciones por las nuevas confrontaciones.

Ese es el costo del viaje de los derechos: al final quedarán los hechos para el mejor futuro de la comunidad, al costo del sacrificio personal. Así es la historia de las buenas instituciones.

Una simple idea. Hace algunos días una persona me decía: ¡debería escribir sus memorias! Le dije: sí, pero todavía no es el momento porque espero vivir mucho. ¡No chingues!

Pero si no me alcanza la vida para narrar mis experiencias profesionales (creo que serán interesantes para muchos). Espero que los hechos hablen más que mis simples sueños.