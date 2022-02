Ahora tocó el trágico turno a Lourdes Maldonado, periodista de Sintoniza Sin Censura, medio de comunicación de Tijuana. Lourdes es la víctima número 28, fue asesinada en el cumplimiento de su deber periodístico, con ella son 28 las víctimas asesinadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Si contabilizamos los asesinatos de periodistas a partir del año 2000, Lourdes es la víctima número 148. Esa es la horripilante cifra que arroja el conteo iniciado en el 2000 por parte de Artículo19 (www.articulo19.org). Si contabilizamos por sexenio los atentados contra la vida de comunicadores, vamos de mal en peor. En el gobierno de Fox asesinaron a 22 periodistas, en el de Calderón la cifra se elevó a 48, durante el sexenio de Peña Nieto fueron 47 víctimas, y ahora, a medio sexenio de López Obrador lamentamos ya 28 víctimas mortales, aunque hay quien asegura que el numero ya superó la cifra de los 48 de Calderón o los 47 de Peña Nieto.

En la lista figuran cinco periodistas coahuilenses asesinados en el ejercicio de su profesión: José Valdés, el 6 de enero de 2006, Valentín Valdés Espinosa el 8 de enero de 2010, Daniel Martínez Bazaldúa de VANGUARDIA, el 24 de abril de 2013, Juan Nelcio Espinoza el 21 de agosto de 2020 y Saúl Tijerina el 22 de junio de 2021.

Como usted sabe, en todos estos casos reina la más absoluta impunidad, todos caen dentro del 99 por ciento de delitos que quedan impunes. La historia es la misma, las acciones y omisiones son similares, se trate de periodistas, mujeres, niños o varones.

El asesinato de Lourdes desató la muy conocida ola de indignación, pero más temprano que tarde, el enojo se ve nublado por la noticia del cuerpo de un bebé encontrado en un penal de Puebla o por la ostentosa vida que lleva José Ramón López Obrador. Aun así, la noticia da para que los políticos se rasguen las vestiduras y proclamen a los cuatro vientos que “ya” ¡no habrá impunidad! Siempre la ha habido, la hay, y como vamos, seguirá habiendo. Los políticos no se abochornan, no les apena mentir, quizá no dimensionan lo que dicen. Viven en su burbuja.

El asesinato de Lourdes llamó la atención internacional porque ella misma anunció que su vida corría peligro, solicitó medidas cautelares que sirvieron para dos cosas. Lo informó oportunamente al presidente en una de sus mañaneras. AMLO le ofreció protección, pero de nada sirvió, porque, aunque crea lo contrario, su poder no le alcanza.

Muy pronto apareció el vocero presidencial Ramírez Cuevas a ofrecer lo de siempre: La justicia que nunca llega. Como el caso es sonado, sacan de su modorra al responsable del área en Segob, se saca de la manga el clásico “hay que investigar, es un delito del fuero común, corresponde a los estados”. El asesinato de Lourdes es una papa caliente que nadie quiere manejar, el Estado se escabulle alegando que se trata de delincuencia organizada, delito federal.

¿Y el Ayuntamiento? Ni dinero tiene, el poco que maneja es para pagar el gasto corriente, la nómina, para seguir ganando elecciones y los negocios con los amigos, porque hay que pagarle a los que pagaron las campañas, es la corrupción institucionalizada y protegida. No podemos pedir peras al olmo. El Ayuntamiento ni puede ni quiere entrarle al toro.

En México la seguridad pública y la justicia penal no sirven para nada. El colmo del caso es que sobre la ineficiencia que sólo produce tragedia, se alza con fuerza una maquinaria de corrupción que ha derrochado miles de millones de pesos en proyectos de seguridad sin dar resultados. Pero no hay fijón, para eso está el manto protector de la impunidad. “No pasa nada”, nos dice López, “vamos bien. Es la transformación”.

@chuyramirezr