Magia y milagros

Vivimos tiempos aciagos. Casi medievales. Hemos retrocedido en el tiempo no lustros ni décadas, sino siglos. 500 años o más. Sí, cuando las supersticiones, magia y poderes ocultos (incluyendo los poderes del demonio) reinaban sobre la tierra y cobraban pavor en humanos al apagarse el fuego de la tribu y del hogar. Hoy los terrores medievales no se incuban en el bosque oscuro (el monstruo creado por el doctor Víctor Frankestein o más recientemente, la saga de cintas, “La bruja de Blair”), tampoco es motivo de preocupación los otrora terribles chupasangre, los vampiros alados (Batman ya no asusta a nadie, sólo entretiene); los terrores medievales han vuelto bajo el palio de un “celular inteligente” (lo que eso signifique) y claro, conectado “full time” a Internet.

Vivimos tiempos aciagos, amargos, tristes y de ignorancia no casi medieval, sino medieval de plano. Creemos en milagros. O su ausencia. Creemos en hierbas que lo curan todo, pero no creemos en la ciencia de las vacunas las cuales y con razón, medio mundo rechaza. Creemos en billetes milagrosos (de dos dólares), en estampitas del Sagrado Corazón de Jesús; pero no creemos en el trabajo ya agotador de doctores y enfermeras a los cuales y aquí en México, sumida la gente en su estupidez de miedo, fueron y son vapuleados públicamente.

Tiempos medievales estamos viviendo. Un diario local escribió en la cabeza de su nota: “El milagro no llegó”. Cada vez que hay un accidente atroz, cada vez que un hombre o mujer de la sociedad enferma o cae en algún accidente que los mantiene en el filo de la vida o muerte, todos piden oraciones. Y milagros. Es el caso de los últimos y más recientes, cuando un niño de 3 años cayó de la mesa de su hogar al estar jugando (¿negligencia de su madre, quien a la vez es padre: una niña apenas, Jennifer Medrano de 21 años?) sufrió una terrible fractura de cráneo. La tía del niño, Jessica Muñoz y en declaraciones a los medios de comunicación dijo: “Primeramente les pedimos mucha oración...” (Sábado 29 de enero).

No, señor lector, los milagros, agradecimientos y las oraciones sirven para los tiempos de fiesta y de felicidad, pero no sirven para los tiempos de miedo que nos asisten. A Dios no se le debe pedir siempre cosas... hay que agradecerle lo que hay y cuando hay. La argumentación anterior no es mía, sino de un teólogo de altos vuelos: Juan Arias. El ibérico y sabio Arias avecindado en Brasil: “Cada vez que hoy me preguntan si creo que es mejor o no creer en Dios suelo responder que eso no tiene importancia, ya que si existiese Dios, lo importante sería que él creyera en nosotros...”

El teólogo Juan Arias, escritor de altos y precisos vuelos el cual es un “ave raris” de la teología mundial, tiene razón. Tiene varios libros donde explora a ese inasible Dios. Pero lo hace de una manera majestuosa y con la razón, no portando estampitas milagrosas ni prendiendo veladoras inútiles. Por lo demás y también, el Salmo 103 dice en todas las Biblias, en todas: “Bendice, alma mía, a Jehová... ”.

Jehová necesita sus bendiciones para que él siga sentado en su trono, señor lector. Él lo necesita a usted. No a la inversa. ¿Si las oraciones no surten efecto, es porque Dios no las escuchó? ¿Si Dios las escucha y salva algún niño o adulto de un accidente fatal o de enfermedad severa como la del COVID-19, entonces estamos haciendo referencia a un Dios caprichoso o parcial? ¡Por favor, señor lector!, hay que quitarnos esta mentalidad mágica, de ignorancia y de mentes primitivas que no abona en nada a nuestra vida digna.

Punto uno: ¿Lo recuerda? El chabacano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su momento, se negó a usar cubrebocas, se negó a cancelar giras y eventos y dijo que sus dos estampitas religiosas (magia, pues), su billete de dos dólares y el “no mentir, no robar y no traicionar” ayudaban mucho a que no diera el coronavirus. Puf. La pura chacota. El tipo sigue sin usar cubrebocas, lleva al menos dos vacunas AstraZeneca y una de “refuerzo”... y ya dio positivo al bicho dos ocasiones. ¿Entonces?

Punto dos: ¿por qué Dios y de plano no manda quitar esta maldita pandemia? Sencillamente porque es cosa de humanos, no cosa divina. Los padres del escritor Leonard Milodinov y él mismo, se salvaron de morir en el holocausto nazi. Luego, Milodinov se salvó del fatídico ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Él se encontraba allí mismo. Un día lo entrevistaron y le preguntaron qué sentía al saber que Dios lo había salvado dos veces. Su respuesta es invulnerable: “No fue Dios sino el acaso... ¿Qué Dios sería ese que salva a mis padres del nazismo y deja morir a seis millones de otros judíos? ¿Qué Dios sería ese que me salva del atentado terrorista de Nueva York y deja morir a otras 3 mil personas?”

Punto tres: Con Internet, la oscuridad medieval se ha disparado: la ignorancia es un pandemónium. Para el investigador norteamericano Claude Fischer, la cantidad de estadounidenses que creen en los espíritus ha pasado de “1 de cada 10 a 1 de cada 3”. Y añade: hoy es más recurrente que un joven diga que fue a consultar un vidente, cree en espíritus y casas embrujadas, a que lo crea una persona madura. Estos son los jóvenes e Internet al día: una marcada e irreversible involución humana.

“Bendice, alma mía, a Jehová...” Salmo 104. Dios lo necesita a usted lector. No al revés. Caray.