Más allá de mis recursos

“Todo lo que iba a suceder, ha sucedido”.

Es un pedazo de mi texto de Teatros del paisaje, texto que me ha resonado en estos días, días de 4 presentaciones (muy pocas, tendrían que haber sido, y serán en el futuro, muchas más) y un viaje relámpago. Hay quienes aún me están preguntando por accesos a la obra, pero por ahora no hay funciones. Y así es la vida, ¿o no? Lo que era para un momento, un tiempo específico, ya no es, o si es para un momento que aún no llega, pues hoy tampoco es.

La frase, el texto, me remite también a todas las veces que “debí de haber” dicho o hecho algo y no fue así, a todo lo que pienso que podría estar haciendo hoy que...bueno, tampoco. No creo que exista un destino que marca lo que sucede o lo que yo hago o dejo de hacer, pero sí sé que tengo un conjunto de recursos específicos que me dan ciertas opciones y otras no. Podríamos pensar que son límites, pero yo prefiero verlos como mis opciones reales en este momento específico de vida.

Pensamos, “Debí de haber ayudado más”, o “Debí de haber dicho...”. También declaramos, “Si yo fuera tú...”, y “Lo que tienes que hacer es...”, y “Si eso me pasara a mí...” Pero, “Todo lo que iba a suceder, ha sucedido”. Nos movemos en el mundo con nuestros recursos, solamente. ¡Ah! Lo que sí podemos hacer es utilizar nuestro camino de vida, nuestro proceso personal (o sea terapia), y nuestras experiencias para sacar de nosotros los recursos que aún no hemos aprendido a usar. Para quienes querían saberlo, ésta es la función del trabajo con el animal totémico. Luego les cuento más.