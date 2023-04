Mauricio Fernández es noticia, dentro y fuera de la política

De su faceta en otros puestos políticos no me voy a ocupar aquí porque la noticia apunta a confirmar o desmentir el creciente rumor de que volverá al ruedo para buscar por 4ª vez la alcaldía de su terruño, en el 2024.

2. Que hable sin tapujos -no le va a costar trabajo- de los siguientes temas:

1. Que no soltara sopa previa de la agenda que tenemos para esa ocasión -o sea- que sea una EXCLUSIVA .

· ¿Qué sucede en SPGG con el gobierno de Miguel Treviño de Hoyos?

· ¿Buscará la alcaldía de dicho municipio por 4ª vez?

· ¿Cómo ve a México con López Obrador de aquí al 2024 y después de que entregue la banda presidencial?

· ¿Y a los partidos políticos de oposición?

· ¿Quiénes son sus gallos -o gallinas- para las elecciones presidenciales del 2024?

· ¿Qué opina del PAN-NL y del nacional?

· ¿Cómo está Nuevo León con el gobierno de Samuel García?

DOCUMENTAL QUE TERMINÓ SIENDO PELÍCULA

En el 2012 se estrenó “El Alcalde”, de Emiliano Altuna, Carlos Rossini y Diego Enrique Osorno.

Fue planeado como documental, pero terminó siendo película, que ha ganado a la fecha nueve premios internacionales.

Ese año arrancaba el sexenio del priyista Enrique Peña Nieto, con casi 121,613 muertes violentas con las que cerró el panista Felipe Calderón Hinojosa.

En los seis años de Peña Nieto, ese dato llegó a 156,437.

Tal cifra fue alcanzada al 4º año de López Obrador y a la fecha se apunta para ser el sexenio más violento en la historia moderna de México.

En el trailer de “El Alcalde”, Mauricio aparece en uno de sus informes de gobierno diciendo lo siguiente:

“Tenemos un problema sumamente difícil y sé que las atribuciones están muy claras en la Constitución, a mí me competen unas, al Estado otras y a la Federación otras, yo simplemente les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo porque vamos a agarrar al toro por los cuernos, así de sencillo”.

Se refería a la seguridad que se vivía en SPGG a su llegada como alcalde.

MIGUEL Y SU LIGA

El 29 de mayo del 2021, Miguel Treviño de Hoyos se metió en esos mismos terrenos al mencionar ante un grupo de sampetrinos, que las leyes están diseñadas para que alguien -en su circunstancia- no llegue a cumplir sus propósitos.

“¿Cómo llegas? estirando la liga, tratando de no cruzar la raya de lo que no se debe hacer, pero a veces tal vez cruzándola para lograr el resultado. Yo sabía que estaba tomando esa decisión y dije: yo voy a competir para ganar.

Sé que las reglas son éstas, pero cumpliéndolas al pie de la letra, no lo voy a lograr”.

Mauricio logró darle la vuelta a la tortilla en materia de seguridad.

En cambio, Miguel se ha metido en grandes problemas por andar estirando la liga más allá de lo debido. Ergo:

· El senador Víctor Fuentes señaló hace un mes que SPGG está secuestrado y controlado por el crimen organizado.

· Favoritismo del alcalde a constructores que financiaron su segunda campaña (Pepe Lobatón, Chema Garza Ponce, Marco Garza Mercado, entre otros), en la asignación de proyectos como el Casco, el Centrito, la Ciclovía, entre muchos otros.

· Desalojo de más de 50 vecinos de sus viviendas en la avenida Vasconcelos.

· Embargo y clausura ilegales en la casa de un empresario reconocido globalmente por sus labores filantrópicas.

· Comercialización de parques y plazas públicas en detrimento de la calidad de vida de los vecinos de cada uno de esos lugares.

· Proliferación de edificios de oficinas y multifamiliares en las enaguas de la Sierra Madre.

· Nepotismo y favoritismos al abultar las nóminas municipales.

· Endeudamiento del Municipio a través de contratación de créditos que rebasan su 2º periodo como alcalde.

· Dilapidar en menos de seis meses los $1,030 millones que le dejó Mauricio en la tesorería.

· Violación de derechos sindicales de los burócratas municipales.

· Incluir la agenda LGBT+ en eventos que se iban a realizar en parques públicos, con la asistencia de menores de edad. Miles de vecinos protestaron y lo obligaron a recular en sus intenciones.

Como se ve, hay mucha tela de dónde cortar para mi plática del próximo lunes 24 con “El Alcalde”...

