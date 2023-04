Y por fin llovió. No sé cuánto tiempo estuvimos sin lluvia, pero el miércoles 5 de marzo en la noche se oyó de pronto un trueno de esos que no se echan para atrás. Me río porque rato antes alguien me había dicho, “No me hables con tantos huevos”. Y hasta el cielo lo hizo por mí. Ese trueno sí traía el valor de anunciar y cumplir. Me hizo recordar promesas hechas y cumplidas. En efecto llovió y este día, jueves, sigue lloviendo en ratos. ¡Qué falta hacía!

A mí me hacen falta promesas cumplidas. A lo largo de la vida he escuchado e interpretado promesas que se han esfumado en el aire. Mi padre me dijo que él y yo estaríamos juntos para siempre. Sí lo dijo. De adulto entiendo que él tenía una vida que vivir, y de la manera en que su camino me afectó, mi camino ha afectado a otros. En momentos totalmente irracionales hacemos promesas inaccesibles. Pero hay quienes cumplen. Tal vez porque hacen promesas, o dan su palabra, en cosas que están dentro de una realidad y una temporalidad que sí son manejables y alcanzables.