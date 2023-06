Desde mi consultorio escucho el sonido del recreo de una escuela cercana y de las aves que protestan porque mis gatos trepan a su árbol. Los domingos, mis vecinos hacen reuniones familiares y escucho sus voces y los niños salpicando en una alberquita. Por mi casa/consultorio pasa el señor que afila cuchillos, él que recoge chatarra, el gas, quien vende fruta, la camioneta que carga macetas, plantas y tierra. Uno de los sonidos que más me cautiva es el del pájaro carpintero que decide intentar buscar comida picoteando los arbotantes de la luz.

Sonidos vienen de afuera y de adentro de la casa. Una de mis perritas, viejita y enferma, ronca, muy fuerte. Katniss (una gata carey) rasca las puertas o los mosquiteros para entrar o salir. Lola persigue a los gatos, quienes juegan a huir de ella. De vez en cuando alguna de las perras ladra. Se oye por un momento la bomba del agua. En las noches es común escuchar el televisor. Cuando está la señora que hace el aseo, bueno, ella sí es algo brusca y suenan trastes, caen escobas, y salpica agua.

Anoche llovió un rato. Tengo la costumbre de dejar las ventanas abiertas cuando llueve. Si entra un poco de agua no me importa. Dicen que el aire húmedo refresca la casa y limpia, la atmósfera interior. Creo que sí.

Junto a mi lugar en el consultorio está una ventana y me da el aire. A veces abro la puerta para dejar entrar estímulos para los 5 sentidos. Aire, sonidos, aromas, luz, y el sabor de la vida más allá de los confines de la casa.

Es un juego de opuestos. Me refugio en mi casa con toda la opción de sentir lo que está afuera. Enroscada en mi cama con ventanas abierta. En la mañana el canto de las aves. Las tórtolas comienzan a las 6:15am y duermo muy rico con su canto. En las noches me estiro en el sillón de la sala, mi lugar de no hacer nada, acompañada del mundo nocturno de mi patio y el aire y la lluvia (si toca esa suerte, como anoche). Sí, quiero estar afuera estando adentro. Una experiencia que podré aprovechar para vivirla y así tomar un paso más en el autoconocimiento.