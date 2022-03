Me importa un bledo

La muestra más clara del sinsentido al que arrastran los líderes políticos a la población que vive un conflicto bélico mediatizado, es la existencia de McDonald´s en Rusia y de cualquier otro producto del llamado mundo occidental. Hasta ahora el mercenario empresarial más connotado que ha dejado clara su postura es Elon Musk, el dinero manda, por eso no cerrará canales ni negociaciones a menos que le obliguen de alguna manera -refirió-, y no veo en el horizonte posible que lo hagan si tuvo el poder para colonizar la Tierra y también el espacio a punta de dinero.

Aunque algunos negocios se han pronunciado por cerrar, como el caso de McDonald´s, es claro que responden a otros intereses, es decir, no tienen la suficiente capacidad monetaria para desestimar órdenes menos acaudaladas. Quede claro que aquí no hablo de ética, sino del modo habitual de operar para una economía sin sentido social.

¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué he leído y dónde para pensar de tal modo? ¿Acaso repito frases encontradas en Internet? ¿Acaso he dudado al menos un poco de mi postura? ¿Estoy del lado de los soldados? ¿Por qué? ¿Estoy del lado de las transnacionales que extraen petróleo y otros elementos de la tierra? ¿Por qué? ¿Estoy del lado de los líderes? ¿Por qué?

¿De dónde abreven mis reflexiones? ¿Son hondas o son superficiales? ¿He cedido a la confrontación sin argumentos? ¿He querido convencer por la fuerza o a través de amenazas a los otros? ¿Tengo en mí habilitada una guerra interior y la despliego entre mis seres cercanos?

¿A alguien le interesan los enfrentamientos bélicos que naciones colonialistas tienen en países africanos o en cualquier otro territorio o tajada de isla?, ¿los enfrentamientos en Siria o de cualquier país de Oriente? ¿O los desplazados en la frontera de Marruecos? Tal vez no, tal vez les importa un bledo, ya que no se encuentran en la tendencia del debate y además, son un espejo del racismo ejercido en nuestro país, en donde incluso las representaciones de los propios artistas son, en general, sobre pieles claras, y esto no ocurre porque sí, hace eco del cuerpo social que muestra así lo introyectado que está el desprecio por un “color” de piel que no es el que se reproduce como lo deseable, hasta la náusea, en campañas visuales.

Nos vendría bien un poco de historiografía porque todos estamos hechos de relatos o compramos relatos. Pero ponen frente a nuestros ojos lo que más vende. La lógica de la mercadotecnia no tiene pudor, ni visión humanista -no le pidamos eso, que así no funciona-, en este sentido, se aleja del conocimiento y de la divulgación de los hechos reales en todas sus formas.

Por otro lado, la tradición tan dañina de obedecer al “jefe” o a la “jefa”, la vemos en todos lados. Una vez entrando a esta manera de operar, no hay salida posible, y tampoco pensamiento crítico. Todo se eclipsa para que agrade, coincida, apoye, enmarque y adule al “jefe” o a la “jefa”. Estas son relaciones de poder que se copian a sí mismas para engendrar primero enfrentamientos y facciones en familias, luego en poblados, y posteriormente en estados y naciones.

Por ello, el silencio, un bien escaso en esos días, permitiría replegar y observar desde donde pienso, desde dónde siento. Así veríamos a nuestro país doliente también, en un enfrentamiento bélico generalizado a causa del narco y de las pugnas entre partidos.

La palabra bledo proviene de una planta que crece cerca de los cuerpos de agua, se usa para alimentar a las aves y también a humanos; sin embargo, su sabor fino, apenas perceptible, hizo que se le considerara algo de poca importancia. En este sentido, a mí sí me importa un bledo. Su raíz etimológica refiere a que nunca se marchita. El bledo surge en el continente americano y su nombre científico es Amaranthus retroflexus.