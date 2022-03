Me urge volver a vivir

“Es urgente, indispensable, retomar la bohemia, respirar entre trova, poesía y lectura. Sucede que cuando te desafanas de lo que más disfrutas comienzas a ser una versión de ti insípida y pálida, carente de color, y poco a poco de sentido. Es urgente, me digo, volver a vivir”.

Por más que me esforcé, no logré encontrar la fuente de esta frase. No sé quién la escribió. Pero hoy se me hizo muy puntual. Marca algo que he sentido y que me he sentido. Y esta noche dijo un gran maestro, “Si no sentimos, nos desbrujulamos. Perdemos el sentido de la vida. El viaje de regreso, el trabajo, es heroico”. También dijo que si pensamos lo que sentimos nos confundimos, y sí, también he sentido eso.

Me he sentido insípida y pálida. He dejado de cantar. No estoy perdida, pero sí en ajustes. No siento igual que sentía hace algún tiempo. Más bien, creo que siento mucho más que lo que sentía antes. Y cierto es que no alcanzo a pensar lo que siento. Sé que algo me falta. Sé que tengo un hueco por dentro. Sé que me falta color, colores. Pero mientras se me aclara el sentir, esperaré. Veré, vez tras vez, heroicamente, la paleta de colores para sentir cuál es el mío ahora.

Todo este invierno me he vestido de gris. Gris no es mi color. Es un espacio indeterminado que me permite estar en la indefinición mientras algo más toma forma por dentro.

Debo admitir que usualmente sentir mucho me asusta. Rehúyo. También a veces, muchas veces, le rehúyo a la expresión de lo que sé sin duda que siento. Me es urgente volver a vivir. Me es urgente ser heroica.