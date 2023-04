Existe una maravillosa parábola que invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y el compromiso de gestionar, sin temor, los dones recibidos y la responsabilidad de mejorarlos para utilizarlos, con dedicación y pasión, para hacer el bien y servir a las demás personas de manera efectiva:

“Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos.

“En cambio, el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

“Llegándose también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses”. (Mateo 25:14-30)

Es cierto, el ser humano posee dones y habilidades únicas, que es su responsabilidad descubrir y desarrollarlos con inteligencia para potenciar su vida y la de los demás.

Administrarse

Peter Drucker apuntó: “el éxito en la nueva economía del conocimiento les pertenece a las personas que conocen sus propios puntos fuertes, sus valores, y sus formas de rendir mejor”.

Esta propuesta es muy interesante, y ofrece grandes posibilidades para cualquier persona que quiera salir adelante, esto siempre y cuando comprenda un concepto que Drucker denomina “automanagement”; es decir: “auto administración”.

Este autor propone: “los desafíos de gestionarse a sí mismo pueden parecer obvios, cuando no elementales. Y las respuestas pueden sonar evidentes hasta el punto de parecer ingenuas. Pero gestionarse a sí mismo requiere de cosas nuevas y sin precedentes por parte del individuo, y en especial del trabajador del conocimiento”.

Drucker, al investigar a los grandes personajes de la humanidad, descubrió que independientemente de la innata genialidad de estas personas, gran parte de sus éxitos lo determinó el hecho de que supieron administrarse a sí mismos, basándose principalmente en sus talentos, lo que nos recuerda la parábola referida al inicio de esta entrega; es decir, supieron multiplicar lo ya recibido, nunca lo guardaron y jamás se centraron en sus debilidades.

El punto que propone es sencillo: en la vida es necesario ubicarse en la posición en donde cada persona pueda generar la mayor contribución, en donde sus talentos encuentren tierra propicia para crecer y dar frutos.

Fortalezas

La mayoría de las personas no conocemos el potencial de las fortalezas pero intentamos, en primera instancia, desarrollarnos minimizando las debilidades conocidas, lo cual, según Drucker, es inapropiado. Más bien –propone él–, hay que centrarse en los talentos.

Ciertamente, no es sencillo descubrir los puntos fuertes, porque en la mayoría de las ocasiones estos se encuentran adormecidos o mutilados, paradójicamente debido al proceso educativo en el cual, desde pequeños, nos encontramos inmersos.

Propuesta

Peter Drucker propone una serie de pasos para auto gestionarse: el primero de ellos reside en descubrir los talentos personales, pero nos advierte que este puede ser un camino arduo, pues implica tiempo, análisis y retroalimentación. Requiere horas de auto observación, de andar como detective tras los resultados de las decisiones significativas que tomamos.

A este respecto Drucker señala: “La comparación de las expectativas con los resultados nos indicará aquello que no debemos hacer. Todos tenemos una gran cantidad de áreas en las que no contamos con ningún talento o habilidad. Una persona no debería aceptar trabajo en dichas áreas (...) No hay que desperdiciar esfuerzos en mejorar aquello en lo que no se es competente. Lleva mucho más trabajo y energías perfeccionarse a partir de una incompetencia pues esto solo conduce a la mediocridad, en cambio, perfeccionar los talentos nos acercaría a la excelencia”.

A pesar de ser un proceso lento, el análisis del desempeño personal ofrece beneficios muy sustanciosos: nos ayuda a descubrir las actividades que hacemos o dejamos de hacer, revela las áreas en las que somos competentes y en las que simplemente no lo somos, nos permite visualizar lo que en verdad nos gusta hacer.

El segundo paso consiste en concentrarse en esas fortalezas para mejorarlas. Lo que implica, por un lado perfeccionarlas y por otro buscar nuevas técnicas y conocimientos que vigoricen y potencialicen esos talentos.

El tercer paso se refiere a la importancia de “desaprender”, no solo debemos hacer lo necesario para fortalecer esas capacidades, sino también aprender a desaprender, es decir, corregir los hábitos que conducen a la mediocridad.

Preguntas

Drucker comenta que muy pocas personas saben cómo hacer que las tareas se cumplan y fallan en la ejecución. Esto se debe a que trabajan con costumbres ajenas, lo que provoca bajos rendimientos.

El cuarto paso se resuelve contestando las siguientes interrogantes: ¿Cómo me desempeño? ¿Cómo aprendo? ¿Trabajo bien con gente o me siento mejor trabajando en solitario? ¿Me desempeño bien bajo presión, o necesito un ámbito predecible y altamente estructurado? ¿Trabajo mejor en una gran organización o en una pequeña?”, es necesario comentar que muy pocas personas pueden trabajar bien en todo tipo de ámbitos.

El quinto paso es preguntarse: “¿Cuáles son mis valores?” Esto implica apegarse a la ética; es decir, las reglas que son semejantes para todo ser humano, mismas que son fáciles de determinar, solo basta mirarse en el espejo y cuestionarse: “¿Qué clase de persona deseo ver cada mañana?”.

Finalmente, el proceso de autogestión requiere saber el lugar al cual pertenecemos en la vida. Esto implica definir a dónde no pertenecemos, aquello que no se ajusta a nuestra propia naturaleza. Es claro: la persona que no hace lo que le gusta difícilmente logrará altos niveles de excelencia, excepto que, en el proceso, aprenda a encontrarle el gusto.

Transformación

Una persona exitosa sabe “auto administrarse”, conoce sus talentos y desarrolla un método de trabajo que se ajusta a sus valores. Al estar consciente de su lugar de pertenencia, puede lograr una extraordinaria metamorfosis: pasar de ser una persona “común”, que se centra exclusivamente en minimizar sus debilidades, a transformarse en un ser humano excepcional; un profesional que basa su éxito en sus fortalezas, en esos personalísimos talentos que le fueron dados de gratis.

Esta persona también sabe que para desarrollar sus talentos a plenitud se requiere honestidad, gratitud, madurez, altos niveles de entusiasmo y una férrea voluntad para multiplicarlos.

