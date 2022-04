Hay que ponerse el visor.

Acceder así al metaverso político surrealista nacional.

Con sus dicotomías de fantasmas pretéritos, traídos para sustos presentes.

Un mundo con tinte cibernético y tensiones anacrónicas entre conservación y progreso, liberalismos sin “neo” y liberalismos con “neo”.

Un mundo eléctrico con cortos y largos circuitos. Que sabe dar toques, electocutar y también impulsar motores. Con origen térmico o hidráulico. Economías líquidas que prefieren los barriles con agujeros de corrupción y las que abren llaves de distribución.

Por el visor se captan diariamente accidentes, asaltos, latrocinios, secuestros y violencias homi- y femini-cidas. Y una red, un tejido, una niebla de falsedades desinformadoras, de fotos ajenas presentadas como propias, exhibiendo inconsistencias y perversidades medíáticas.

Los brotes primaverales esperanzadores son como relámpagos o luciérnagas. Son granos entre la paja. Se requiere fino discernimiento para detectarlos y alentarlos.

El ciudadano corriente se aparta del visor y encuentra el universo de su pequeño mundo salpicado de momentos presentes en un aqui y ahora que capta con su mirada directa sin distorsiones.

¿REVERDECER SURIANO?

Se habla en Saltillo de Distrito Verde en un alto sur.

Es posible que se haya trazado antes algún plano regulador del crecimiento urbano. Quizá se enfoca un rumbo cuya potencia de bienestar no se había dinamizado.

Se habla de una zona que pueda ser una unidad de convivencia orgánica en que no falte ningún satisfactor para una permanencia, no solo saludable sino funcional.

Puede ser una obra piloto en que cada habitante goce de la proximidad de lo que responde a sus necesidades culturales, intelectuales, físicas, artísticas, lúdicas, tecnológicas, académicas, financieras, espirituales, alimentarias y de ambientes diversos para encuentros intersubjetivos de convivencia.

Una zona satélite ungida de progreso y de futuro. En constante actualización, con altos niveles de seguridad. Gobierno e iniciativa privada pueden sumar sus recursos para un resultado ejemplar.

RECONQUISTAR LOS ELEMENTOS

Aire, sí. Y tierra, y agua y fuego.

No contaminar lo que se respira. Cultivar lo que da fruto. No desperdiciar lo que limpia y calma sed y da vida. El fuego tiene gran voracidad pero es indispesnsable su calor. Desde la edad de piedra hasta ahora no se puede prescindir de la combustión. Leña de bosque, petróleo, alcohol, gasolinas, y el invisible gas inflamable. Ese gas que ahora se busca descubrir, liberar, entubar y trasladar para los usos industriales y domésticos.

Si se dejan vacíos y ociosos los larguísimos conductos para el gas ruso, toda la Unión Europea tendrá que descubrirlo y licuarlo para transportarlo desde donde esté. Por acá puede surgir de nuevo la tentación de explotar la cuenca de Burgos y tratar de extraer, con fuerza hidráulica. el gas shale, desde grandes profundidades. El agua extrae lo que se inflama y extingue lo inflamado. Esperemos que no se caiga en la tentación.

PERSEVERANCIA PASCUAL

Que nadie vuelva a los sepulcros abandonados. La Pascua no es solo victoria de salida sino perseverancia en el nuevo avance existencial. ¿Cada vez más lejos de las sepulturas de egoísmo y mediocridad que quedaron vacías?...