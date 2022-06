México, ¿Dónde queremos estar?

La tabla muestra los indicadores más relevantes para representar la libertad (Índice Global de Democracia), la igualdad en la distribución de la riqueza o de la pobreza (GINI), el dinero ganado promedio (PIB per capita –PPA-), el índice de corrupción percibida de las instituciones públicas y privadas (ICP) y el bienestar (Índice de Desarrollo Humano). Los números en cada columna es el lugar que ocupan de mejor a peor para cada rubro. Los países seleccionados son los 25 mejores ubicados en estos 5 indicadores.

Lo primero que observamos en que todos los países, con excepción de Israel, están por encima del paralelo 35° o por debajo del -35° por lo que son países con climas muy fríos. Estos países, a diferencia del resto, tuvieron que aprender a vivir en comunidades formadas por varias familias para poder sobrevivir a las altas temperaturas y ser autosuficientes en todo lo que conlleva el frío:vestimenta, transporte, construcción, etc.

Noruega es el país con mejor democracia, igualdad y bienestar. Pareciera que no importa ser los más ricos sino distribuir bien la riqueza, en vez de pobreza y que esa riqueza sea bien habida y no corrupta. Lo mismo pasa con los siguientes 6 países de la tabla. Por otro lado, Luxemburgo es el país más rico de la lista... sin ser el que tiene mayor bienestar. La libertad e igualdad son razones suficientes para alcanzar el bienestar. La tabla muestra un México que distribuye pobreza y no riqueza, que el bienestar va de la mano con la riqueza individual sin importar que sea obtenida de manera corrupta.

Recordemos que el fin último de la sociedad es el bienestar del individuo. La secuencia de los indicadores de la tabla es una narrativa que imagina una hoja de ruta para lograr el bienestar. Para construir el México que soñamos, debemos consolidar nuestra democracia para que genere riqueza colectiva, equitativa y honrada. El principal ingrediente es la participación ciudadana educada.

Querido lector;

Que el esfuerzo requerido para construir el México que soñamos no te quite el sueño. Tenemos que empezar por alguna parte... tu compromiso cuenta.

Agarren viada.