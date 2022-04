México te importa un carajo, Presidente...

“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”:

Louis Dumur

Para la mayoría de la gente el término perversión se utiliza para referirse a un tipo de corrupción psicológica o comportamiento anormal (generalmente sexual), no obstante, también es válido para aludir a cualquier cosa que se esgrima para un fin distorsionado o equivocado. Y esto viene a colación por la perversidad del discurso oficialista contra la corrupción, y no a la corrupción en sí misma como problema. Hago hincapié en cómo se manipula el concepto con supuestos morales, ideológicos y jurídicos, dependiendo del interés particular de quien establezca los significados. De ahí, entonces, que para establecer programas y políticas públicas contra la corrupción, muchas sociedades latinoamericanas debieran decidir primero si están dispuestas a ser congruentes, coherentes e inclusivas, porque no puede haber democracia si están ausentes la responsabilidad, el criterio, los valores, las convicciones, la disposición auténtica de servir. No puede aspirarse a tener Patria, si falta alguno de estos componentes, y tristemente, en nuestro País, hay fracturas profundas desde mucho antes del siglo XXI, que lo dificultan. Somos una sociedad en la que el grueso de sus integrantes ven y toleran como algo “natural” la irresponsabilidad, el cinismo, la hipocresía y la desvergüenza de la clase gobernante... ¿Qué democracia sana se puede construir con semejante basura?

Quien hoy ocupa la Presidencia de la República, tiene un profundo desprecio por la ley, ya sé que esto lo repito una y otra vez, pero me pudre el ánimo la réplica cotidiana, y la gala que hace de semejante comportamiento. Acabamos de ver una demostración completa el pasado 10 de abril -más todas las previas- en la que se tiraron al caño mil 700 millones de pesos nomás para que el tipo se pavoneara y demostrara que él es el amo del gallinero. Que forma tan vil de burlar una figura de la democracia directa, como es la revocación de mandato. Y mañana domingo 17 de abril nos tiene preparada la otra, y después otras y otras, al cabo que no hay quien lo pare. El único poder que lo podría contener, no es poder, es un mozo más a su servicio, porque a los mexicanos les vale una pura y dos con sal la conformación del Poder Legislativo. Y como dice el dicho, “en el pecado llevamos la penitencia”. Mañana domingo, por así convenir a la bancada mayoritaria que le sirve desde San Lázaro a López Obrador, y NO a los mexicanos, se va a llevar al pleno la “discusión y aprobación en su caso” de la Iniciativa de ley enviada por el susodicho, en materia eléctrica, para acabar de darle en la torre al sector y con ello también rejod... perdón, fastidiarnos la vida, porque de aprobarse, el costo del servicio se va a disparar en perjuicio nuestro, mexicanos. Hago votos por que la oposición se mantenga firme y unida e impida con su rechazo en bloque la NO aprobación a la propuesta del Presidente.

La oposición plantea alternativas de las que carece la propuesta de López Obrador, verbi gratia, que se eleve a Derecho Humano el acceso a la energía eléctrica, y que ésta sea suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, señalando que el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que el acceso sea a los costos más bajos y estables posibles, entre otros el permitir a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a quienes mejor les convenga. Asimismo, que se garantice energía eléctrica de forma gratuita a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala ya sea en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de Generación Distribuida. Se propone también la transformación de CFE Suministro Básico en una empresa del Estado independiente, es decir, Suministro Básico del Ciudadano. También la obligación del Estado para conducir la transición energética, con la participación del sector público, privado y social. La lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de cada acuerdo internacional signado por México. Se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión a CFE, operando fuera del Presupuesto, con Órganos de Gobierno Corporativos, Independientes y Profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público. Mantiene a su cargo las empresas de capital, comercialización de combustibles, generación y suministro calificado. Se fomenta la penetración del uso de Energías Renovables. El litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. Hay más, pero el espacio es corto. Quien esté interesado, con mucho gusto le comparto la propuesta de contrarreforma íntegra. Mi correo electrónico es: esther_quintan@yahoo.com.mx.