Mi barrio de Saltillo / 1

Mi niñez y mi primera adolescencia las viví en un céntrico barrio de Saltillo, en mi casa paterna, ubicada a mediación de cuadra sobre la calle De la Fuente, entre Bravo y General Cepeda, en lo que entonces era el primer cuadro de la ciudad y hoy es el Centro Histórico.

Hacia el norte, la vieja estación del ferrocarril en lo que hoy es el bulevar Coss, limitaba el acceso a la colonia República, muy apenas poblada; los edificios más lejanos eran el Ateneo y el ITS; el motel El Paso estaba ya en las afueras. Por el lado sur, la ciudad llegaba a los barrios de Santa Anita y el Águila de Oro, y la Clínica del IMSS, y casi enfrente, la casa del gobernador Raúl Madero, rodeada de huertas en las que se daban los tejocotes más ricos del mundo; un poco más arriba, las nogaleras de San Lorenzo. Al oriente, el límite era prácticamente la calle Abasolo, y al poniente quedaban el Hospital Civil, ahora Universitario, la panadería Mena y el Merendero Saltillo; después de los panteones había unas pocas casas al pie del cerro del Pueblo; la Guayulera estaba también en las afueras. El Colegio Saltillense, hoy La Paz, era casi el límite de la ciudad en el norponiente (todavía conserva un torreón en la esquina de Isidro López y avenida Universidad, que servía a la vigilancia de la villa, principalmente para avistar avanzadas de indios o cualquier otro enemigo).

En los años cincuenta y sesenta, las escuelas eran más que suficientes para atender a todos los niños de Saltillo en un sólo turno, pero en todas las instituciones educativas las clases eran en la mañana y en la tarde, en horario de ocho a doce y de dos a cinco. Los comercios y negocios paraban sus actividades de la una a las tres de la tarde, lo que permitía que en todas las casas se reunieran las familias a la hora de la comida. En las tardes, después de hacer la tarea, los niños jugábamos, ya en una casa ya en otra, o simplemente en la calle. Todo era seguro entonces.

Por el lado oriente de mi cuadra, bajando la de General Cepeda, la placita de San Francisco era toda nuestra. La chiquillada del barrio acostumbraba jugar ahí en las tardes y los fines de semana. La plaza tenía los mismos jardines y, seguramente, eran los mismos árboles los que como hoy nos daban sombra entonces. En el centro, como era costumbre, había un kiosco, y frente a la calle de Juárez se encontraba el hemiciclo a Juárez. El muro que servía de fondo a la estatua del Benemérito tenía la forma de un semicírculo abierto, quizás de un poco más de dos metros de altura, cuyos lados bajaban suavemente formando una especie de resbaladero. Trepar por el “resbaladero” de un lado, correr por el pretil del muro sin caerse y bajar resbalándose rápidamente por el otro, era uno de los juegos preferidos. ¡Ah!, pero también sabíamos de memoria la célebre frase de don Benito: “Entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, esculpida en bajorrelieve en la base que sostenía su estatua.

Sólo había una prohibición respecto a la plaza. Del lado sur, por la calle de Ateneo, el cuartel militar ocupaba el edificio que había sido el primero del Ateneo Fuente. A cada lado del viejo portón, siempre abierto de par en par, un soldado armado hacía guardia. A ninguno de la palomilla le permitían sus padres caminar por la banqueta del cuartel. Sin embargo, el cuartel dejaba sentir su presencia en el barrio. Los sábados, los pelotones marchaban cantando por las calles aledañas y pasaban por mi casa. Desde lejos, las potentes voces de los conscriptos y los soldados anunciaban su paso, y los chiquillos corríamos a verlos. Bien recuerdo su canto, era el himno que Agustín Lara le compuso al Ejército cuando en 1942 México le declaró la guerra a las potencias del Eje: “Cantar del regimiento, de los hombres que se van... envuelto en mi bandera estás, en ella vas al viento, hablándole de libertad. ¡Que me cuide la Virgen Morena, que me cuide y me deje pelear! Ya se va mi regimiento, va cantando, y sabe Dios si volverá”.