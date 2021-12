Mi carta para Santa Claus

¿Qué le voy a pedir a Santa Claus? ¿De verdad me lo preguntan? Hace años que no he pedido nada. Hmmm... eso no es cierto. El año pasado pedí una lijadora de banda para vidrio, pero creo que me porté mal. No llegó. Y, aunque parecería chiste tal vez, sigue estando en la lista, junto con lo que pido todos los años: velas, blusas y suéteres negros... Creo que este año podría agregar algunas cositas a la lista. Se me antojan calcetines de muchos colores, digo con rayas o dibujos. Ah, y un juego de maletas. No tengo planes de viajar, pero quién quita y con una motivación así...

Espero que los hijos adultos de todos los papás más adultos se den cuenta de que ellos ahora son Santa Claus. Porque, sí seguimos creyendo en Santa, ¿verdad?

Éramos adolescentes ya y mi padre seguía subiéndonos al auto el día 24 de diciembre a las 10pm. Nos llevaba a dar un paseo por la ciudad o el campo o ambos, a buscar entre las estrellas el movimiento fugaz de un trineo jalado por ocho renos más Rodolfo. Nos llevaba con música navideña y su típico ánimo. Tal vez nos animábamos los demás por ver su entusiasmo. Había una especie de mandato en el evento, un mandato que la promesa de abrir regalos hacia más llevadero.

Y así sucedía. Hasta la fecha no tengo idea cómo le hacían, pero llegando a la casa encontrábamos la sala llena de regalos. ¿De dónde y cómo? Estábamos todos en el auto juntos. Nunca supe. Nunca pregunté. Decía mi papá que Santa existía porque queríamos creer en esa magia. Entonces, este año le pediré a Santa justamente eso, magia. ¿Y tú?