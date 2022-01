Mi casa y yo

Cuando yo era niña, a las personas que llegaban a casa a visitar se les mostraba la casa entera. Se acostumbraba un tour para que los amigos y parientes conocieran la casa. Estoy segura de que estoy recordando la época en que los papás de mi generación estaban comprando sus primeras casas y sentían orgullo por su adquisición, logro que era compartido con la gran mayoría de sus amistades y parientes. Eran los años 60. Vivíamos en comunidades, fraccionamientos suburbanos, y cada vecino nuevo compartía su casa, a pesar de que todas las casas eran iguales.

Sucede que yo tomé el hábito de mostrarles a mis amistades y visitas mi casa. Si llegas a mi casa de visita y eres amigo, es probable que te de un tour. Mi casa es rara e interesante, tiene muchos recovecos y una construcción poco común. El hecho es que eran dos casas que uní por dentro para hacer una sola.

Creo que al mostrar mi casa (2 en 1, o 1 que era 2, como géminis, o sea algo rara, como yo), mi intención es mostrarme yo también. Me gusta que las personas sepan como soy. No escondo mucho y me gusta compartir y compartirme.

A lo que iba todo esto es a que una experiencia que yo tuve de niña me llevó a formar un hábito de vida. Mis padres no me enseñaron que a las visitas les tienes que mostrar tu casa. Yo vi esa costumbre que se formó dentro de un contexto específico y la hice una creencia propia. Así “aprehendemos” las cosas de niños. Por la interpretación que damos a las experiencias. Y sí, si llegas a mi casa, es muy probable que te abra todas las puertas.