Mi dignidad NO está sujeta a los límites que pongo a otros con total convencimiento de que los deben acatar

Me está rondando el tema de la dignidad. Somos rápidos y furiosos para juzgar de falta de dignidad las actitudes y comportamientos que nos repelan o nos espantan. Pero ¿qué realmente es vivir con dignidad? Consulté a Google (diccionarios variados en línea), pero creo que no entendió mi pregunta. Las definiciones que encontré: cualidad de la persona respetuosa y seria que no permite la humillación; se refiere al comportamiento respetuoso; que se comporta con decoro y se hace respetar. Creo que las definiciones y los conceptos que tenemos de la dignidad necesitan una revisada.

En primer lugar, “no permite la humillación” y “se hace respetar” son tareas que no se pueden ejercer de manera directa. Una persona me humilla o me falta al respeto por su voluntad, no por la mía. Si tomamos esto de otra manera, volvemos a contemplar que si yo “pongo mis límites” el mundo se va a comportar conmigo como yo lo deseo. ¡Patrañas!

Entonces el tema me llevó en otra dirección, a contemplar si la vida que he construido es una vida digna desde mi criterio y mis necesidades. ¿Cuido mi salud, mi alimentación, mi hogar, mi imagen? ¿Qué tengo pendiente y desordenado en mi vida? ¿Me sé ajustarme a ambientes, actividades, personas, lugares?

Creo que una parte de mi idea de dignidad la aprehendí (sí, con “h”) de mi padre. Él decía que la manera más fácil de limpiar y arreglar un espacio es con un galón de pintura. Voy a confesar que en este momento mi casa necesita varios. Y al contemplar eso me percato de que cuando estoy en etapas de transformación interna, tiendo a descuidar el exterior un tanto. Al contactar eso, siento un profundo cansancio y el pensamiento surge, “Ya será momento.”

Otra confesión que puedo hacer es que mi madre no soportaba mi estilo de vida. Le parecía todo “sub-“. Ni mis gustos, ni mi comodidad, ni mi estilo un tanto gitanesco y muy ecléctica, ni el hecho de usar muebles reciclados... No, para ella mi vida nunca fue digna, y sí tengo días en que esa voz mortifica desde las profundidades de mi mente y me pregunto si todo mi movimiento está mal.

No está mal...por hoy está en transformación.