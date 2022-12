No me cansaré de repetirle lo que en anteriores textos aquí le he platicado: la mano que mece la cuna no es la política, sino la economía. Pero esto, como mucho de la vida actual, tiene su base precisamente en la política. Y la política, como todo quehacer humano, tiene su pie en la cultura, en el pensamiento, en la reflexión dilatada; en la polución y generación de ideas. Los libros clásicos lo son ...