Microlino de una puerta

Se ve encogido como cápsula. Pero no es otro Topolino, aunque su estirpe es itálica. Es coche eléctrico que pronto se estrena en Suiza para luego salpicarse en las carreteras de Europa. Y sí, tiene cuatro ruedas; pero sólo una puerta. No. No se abre por un lado sino por delante. Todo el frente queda descubierto para que puedan tomar su lugar el chofer y una persona acompañante solamente. Es carro para uno o para dos.

Se enchufa el cargador y la batería dura, según el modelo, hasta recorrer 125 o 250 kilómetros. Anda por los 250 milagros el precio de esta mirruña del automovilismo contemporáneo.

Si no lo apresuran, su llegada a tierras indoibéricas tendrá que esperar el incremento de su producción, ahora limitada a los mercados europeos. No faltará quien se lo traiga desde allá, sin ocupar mucho lugar en cualquier avión de carga.

Se está previendo un “largo circuito” en este planeta hipereléctrico que ya se cansó de contaminarse y sueña con traslados limpios. Este pequeñín Microlino es punta de lanza de un consumo como el que tuvo el Vocho alemán en todo el mundo.

PAGO O PONCHADURA

Ante la terquedad de los evasores, ya en la carretera de las Américas se instalan los picos que brotan del pavimento para ponchar las llantas de los infractores.

Quizá se vaya levantando una espiral de protesta que pueda llegar hasta los magistrados de la Corte a ver si, medidas como esta, se pueden considerar constitucionales.

LÍMITES DEL CRECIMIENTO

Es índice unidimensional. Muchos lo ven como indicador de progreso.

Parece que el único verbo que ha de conjugarse es el de crecer. Como si el ideal fuera el gigantismo o la elefantiasis. Se entiende pronto que crecimiento sin distribución es monstruosidad. Así como mucha libertad no es buena noticia si es escasa la responsabilidad, así también puede haber crecimientos que no son orgánicos sino cancerosos, tumorales y por lo mismo enfermizos.

Un crecimiento moderado que avance con cuidadosa distribución orgánica, no sólo es eficiencia generalizada sino armonía, equilibrio, proporción y hasta belleza comunitaria de prosperidad civilizada. Cinco por ciento y no seis, puede verse como cifra aprovechable para mejorar empobrecimientos y abrir horizontes a los emprendedores jóvenes.

COMPETENCIAS DESHUMANIZANTES

Chiquillos ha habido que han muerto por que se informan en internet de competencias, de retos, de desafíos que parecen poner a prueba la valentía, el atrevimiento e invitan a arriesgarse hasta la temeridad.

Casi siempre es algo que pone a prueba la resistencia corporal, impulsando esfuerzos o peligrosidades extremas. Se requiere más supervisión y vigilancia en el ambiente familiar y legislaciones severas que sancionen estas proposiciones que resultan ser una trampa para imprudentes.

EL PRÓXIMO PASO DE LA CIENCIA

La investigación científica ha estado despierta y se ha mostrado ágil para ir adaptando los recursos de defensa frente al tsunami del SARS-CoV-2 y sus variantes. Ha abierto el abanico de las vacunaciones y las repeticiones de refuerzo.

Ha llegado a aceptar el uso cuidadoso, en casos bien estudiados, de medicamentos contra el COVID ya contraído.

Lo más interesante es un próximo paso en que ya hay ensayos y es el descubrimiento del anticuerpo capaz de neutralizar la capacidad infecciosa del coronavirus como tal y en cualquiera de sus variantes posibles...