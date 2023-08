Miedo, vergüenza y vínculos de amistad. Por favor, ¡NO compartan los videos! ¡Me muero de pena!

Tengo la impresión de que la mayoría de ustedes me ven como alguien que puede con casi todo. Pongamos un fuerte acento en ese “casi”. Lo que no saben tal vez es que a pesar de 4 obras de teatro (habiendo “cantado” en dos de ellas), a pesar de tomar un lugar en cualquier sitio, de salir sola, de tener un Only Fans, de expresarme libremente (tal vez en exceso), de haberme rapado y desnudado para el escenario, de defender lo quiero hacer con garras y determinación, de viajar sola, de agarrar mi coche e ir a donde se me antoja, de vivir sola...hay una prueba que aún no supero. Cantar. Lo hago, pero me tiemblan hasta las pestañas. Cantar me da MIEDO . Será porque sé que no soy buena y mi ego ha tenido que agacharse cuando unos muy queridos amigos me llaman al escenario a cantar con ellos en La Peña Sta. Lucía. ¿Cómo? Esa noche “canté” en un lugar emblemático de mi vida.

¿Qué me ha llevado de estar en el público, en la primera mesa de la planta alta, cantando sin parar durante años, a participar en eventos (comúnmente como poeta, el mundo sabe que no soy cantante) en un lugar que ha sido tan importante para mí? ¿Se acuerdan de mi columna anterior en la que hablaba de poder decir “no” y saber recibir? También hay que decir “sí” y tomar el lugar que alguien nos ofrece. A veces cantar no es cantar. ¿Mande? No me han invitado a cantar porque canto bien, sino para compartir un espacio más dentro de una amistad hermosa y una convivencia que cada vez recobra mayores posibilidades. Las intenciones y propósitos, hacer vínculos de amistad... tal vez eso también da miedo. ¿Será que esa opción de cercanía...? Hmmm...

Recibir. No hay vínculos sin recibir. No estoy descubriendo el hilo negro, o tal vez sí. Cantar con cantantes en un escenario o en el karaoke me ha parecido un regalo muy especial. Algo como una fantasía cumplida. Como digo en el título de esta columna, NO compartan los videos. Es más, NO tomen videos. ¡Me muero de vergüenza! Pero lo bailado (en este caso, lo cantado), y los vínculos formados, ni quién me los quita.