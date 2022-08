Mientras escribo sobre cualquier cosa, hay 10 mineros atrapados en un pozo.

Mientras me preocupo por situaciones que tienen solución, se desconoce si esos 10 mineros están vivos o muertos.

Anuncio

Mientras un cantante se ofende por una pregunta sobre su posible uso excesivo de alcohol, suceden accidentes automovilísticos causados por personas que manejan ebrias.

Mientras me duermo y me levanto y me vuelvo a dormir, tres amigos me avisan que han fallecido sus madres.

Mientras acudimos a una cascada de espectáculos masivos, hay familias que, aún después de años, buscan a sus seres queridos que han desaparecido.

Anuncio

Mientras decido si cocinar algo o pedir comida, hay países enteros viviendo en la amenaza de guerra.

Mientras sueño que no encuentro mi shampoo (¡qué cosa, si ni cabello tengo!), hay niños muriéndose por seguir la moda de retos en TikTok.

Mientras encuentro consuelo y compañía en un círculo de mujeres, alguna mujer es atacada con ácido, y otra persona se quita la vida porque no encuentra solución a su soledad.

Anuncio

En una serie de televisión, uno de los personajes repite con frecuencia una frase que avienta como una maldición en contra de sus enemigos. “Naiden está tan mal que no pueda estar peor.” Comparar situaciones no soluciona nada. Creo que mirar las situaciones propias y ajenas con ojos de compasión nos ayuda a vivir más presentes y conectados. No puedo padecer el sufrimiento de otro. Sí puedo acompañarlo. Me vino a la mente la frase, “Un ojo al gato y uno al garabato.” Tal vez es así. Atiendo lo mío, y acompaño lo que pasa fuera de mí.