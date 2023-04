México se ha caracterizado por ser un país hospitalario, es una frase que se utiliza cuando se reciben personas que provienen de países que sufren la guerra, la devastación por fenómenos naturales y situaciones límite, donde hay que dar la cara a la comunidad internacional, mostrar músculo humanitario y sobre todo quedar bien. Sacamos la apertura que tuvo nuestro país y las buenas credenciales que ha mostrado con españoles, rusos, gente de medio oriente, argentinos, chilenos, recientemente ucranianos y una buena cantidad de comunidades que han llegado acá y que se les ha recibido, y se les ha recibido no porque los gobernantes en turno sean “buenas personas”, con un corazón grande, sino porque el artículo 1 de la Constitución así lo determina: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

El problema es que no se ha entendido que “todas las personas”, son todas las personas. Porque en el marco del contractualismo, en nuestro país, “todas las personas” son quienes tienen algo que ofrecer a cambio; para poder pasar, estar o vivir en territorio nacional. Haitianos, beliceños, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos, entre otros, pareciera ser que no son “todas las personas”. Esta y otras variables más han producido una crisis migratoria sin precedente, es decir, un sistema desigual donde las incapacidades del Gobierno –en este caso el mexicano– se reflejan en la expulsión de personas, indiferencia o lentitud en sus atenciones; como han sido todos los casos que hemos vivido, desde San Fernando hasta Ciudad Juárez, con costos humanos tan altos y escandalosos donde se ha puesto de manifiesto la insensibilidad del Estado Mexicano que no tiene la más remota idea, del estado en el que se encuentran las estaciones migratorias que están diseminadas por todo el territorio nacional y el trato que su personal da a “todas las personas”.

El recurrente discurso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que manejan los líderes de los distintos gobiernos pareciera que les ha pasado de noche, particularmente el objetivo 10 que aborda el tema de la reducción de las desigualdades y el agregado de “facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable de las personas”, que el mismo sistema económico y las políticas restrictivas que practican han provocado.

No es casual que en el mundo haya 281 millones de migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas en 2020, estamos en 2023, no hay reportes recientes. Como tampoco es casual que 11.2 millones de mexicanos vivan fuera de México, es decir el 8.9 por ciento de la población.

El corredor México-Estados Unidos es el mayor corredor migratorio mundial, es el destino de 59 millones de migrantes internacionales, incluyendo a los mexicanos. Con estas cifras, ¿no se podrían tener espacios dignos donde se aloje y reciba a tantos y tantas hermanas y hermanos nuestros que buscan un mejor destino para realizarse? Si nos quejamos del maltrato que sufren nuestros connacionales en los Estados Unidos, ¿por qué permitimos que hayan dejado su vida en el camino 39 seres humanos y 27 hayan resultado heridos por la negligencia, incapacidad e insensibilidad de servidores públicos que tienen que velar por la dignidad y la protección de “todas las personas”?

Habrá que recordarle al Instituto Nacional de Migración la segunda parte del primero constitucional que dice que “(...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Si esto no ocurrió entonces, ¿hablamos de un crimen de estado?

A esta altura del partido ya no es suficiente el “usted disculpe” o la denuncia sistemática de los diferentes niveles de Gobierno y organizaciones al respecto, o el lamento por el infortunio por el que pasaron en concreto quienes fueron víctimas de la negligencia y la falta de un trato digno de las autoridades del INM, se requiere de acciones contundentes y ejemplares para fincar responsabilidades a quien corresponde; y sobre todo, de una vez por todas, de la desatención permanente del fenómeno migratorio en nuestro país.

No sólo es la insensibilidad, sino la incapacidad del Estado mexicano y quienes lo representan, que no han internalizado que quienes se deciden a abandonar a su familia, su tierra y amigos, no lo hacen por deporte, turismo o capricho. Hay una buena cantidad de causas: como la falta de un empleo o un salario digno que les de posibilidades de vivir dignamente o la desigualdad, la violencia y la inseguridad, los regímenes y las ideologías en las que perviven y que son inaguantables. Así las cosas.

