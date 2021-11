Miradas de mujeres

Noviembre comenzó en materia de telenovelas con el estreno el lunes pasado en el horario estelar de “Las Estrellas” de “Si nos dejan”, la más reciente versión del clásico de 1997 “Mirada de mujer”.

Co-producida por la cadena Univisión como parte del tan cacareado binomio entre esta empresa televisora con Televisa para competir con sus contenidos con plataformas como Netflix, Amazon o HBO poco pudo hacer en su semana de estreno para convencernos de que tenía los elementos suficientes para captar el interés de los grandes públicos del año 2021 si incluso el refrito colombiano de “Mirada de mujer” que produjo Telemundo en el 2007 bajo el título de “Victoria”, con Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche en los roles estelares y que se retransmite actualmente a través de Telemundo Internacional parece tan lejano que ya hasta la propia Victoria Ruffo está por regresar a protagonizar la secuela de “Corona de lágrimas” que otra “victoria”.

Y es que, seamos realistas, si HBO acaba de estrenar con el éxito que ya había comprobado en su segunda temporada la tercera de su serie ganadora del Emmy “Succession”, sobre un magnate de los medios norteamericanos que se enfrenta en una guerra sin cuartel con su propia familia, conformada por su segunda esposa e hijos, tras un escándalo replicado del sonado “Me Too” de la vida real, el querer presentar una nueva “Mirada de mujer” teniendo a una atractiva mujer de 50 años de la actualidad como la que interpreta Mayrín Villanueva en “Si nos dejan”, no hay peor error que presentarla como la mujer tradicional que interpretó Angélica Aragón en su tiempo que por sufrir un aparente “cardiacazo” cae literalmente a los pies del “príncipe azul” de la historia.

Si a eso le agregamos a una primera actriz como Susana Dosamantes que en lugar de darnos una versión más acorde a las abuelas del nuevo milenio como ella misma lo es de los hijos de Paulina Rubio, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de presentarla como una nueva versión del memorable personaje de “Mamá Elena” que interpretó Evangelina Elizondo en “Mirada de mujer” con todo y su peluca de “cabecita blanca”? La verdad es que si la esencia de la historia es la mujer (o mujeres) de la historia en respeto al formato tradicional de telenovela, hubieran cuidado más en sus propias psicologías que en la de los hombres que la engañan (Alexis Ayala) o el que la conquista (Marcus Ornellas) y el escenario del conflicto que es también un medio pero muy distante a “Succession”.

Para no ir tan lejos, si se quiere competir con plataformas como Netflix, por ejemplo, basta con asomarse a una serie como “Al borde” (“On the Edge”), estrenada el pasado mes de febrero que no solo protagoniza sino también dirige y escribe la actriz francesa nominada al Oscar por los guiones de la trilogía iniciada por “Antes de que amanezca”, de Richard Linklater, donde junto a otra nominada a la estatuilla dorada como Elisabeth Shue (por “Adiós a Las Vegas”) y otras actrices de 50 “o por ahí” nos muestran unas problemáticas más acordes a la mujeres de esta edad en el mundo actual que las que protagonizan “Si nos dejan”.

Sin embargo, no todo está perdido en “Las Estrellas”, porque la semana la cerró “con broche de oro” el final de la tercera entrega de la saga de Rosy Ocampo de empoderamiento femenino que por sus excelentes resultados de calidad y de rating ya anticipa para pronto “Vencer la ausencia”.

