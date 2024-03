Mirador 01/03/2024

La flor de este duraznero es de color rosa pálido, tan pálido que casi no es rosa y casi no es color.

Me preocupa el pequeño árbol. No está con los demás: se halla en medio del huerto de nogales. Salió solo, me dicen. Alguien que comía un durazno tiró ahí el hueso. La tierra, el agua y la luz del sol hicieron lo demás.

Yo no creo eso de que el arbolito salió solo. Nada en la naturaleza sale solo. Todos venimos al mundo acompañados. Nuestra compañera es la vida. Ella es la explicación de todas las criaturas. Ella nos explica a todos.

La flor del duraznero no sabe por qué está aquí. Yo tampoco lo sé. Quiero decir que ignoro por qué estoy en el mundo. Pero una cosa sé: el árbol dará fruto, pues tal es su misión. Me esforzaré en dar fruto yo también. Sólo así justificaré mi presencia aquí. Sólo así demostraré que no salí solo.

¡Hasta mañana!...