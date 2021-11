Mirador 01/11/21

¿Este libro es de aventuras.

Se llama “El tigre de la Malasia”, y lo escribió Emilio Salgari.

Trata de piratas, de sus navegaciones en los mares por los que van los barcos cargados de riquezas. Ellos los atacan y abordan al tiempo que profieren gritos como “¡Maldición!”, “¡Ira de Dios!” o “¡Por el fuego del infierno!”.

Sus espadas no se llaman espadas. Se llaman yataganes. Lector niño, me aprendo la palabra, que mis amigos desconocen.

A mí me gustan mucho las novelas de Salgari, pero los profesores de mi colegio religioso dicen que no debemos leer sus obras porque es librepensador. Sin saberlo yo también lo soy, pues no hago caso de la prohibición y sigo a los piratas hasta las islas donde guardan sus tesoros. Ah, y también dije: “¡Ira de Dios!” el día que le estiré la cola al gato y me arañó.

Tenía razón Vicente Espinel: “Los libros hacen libre a quien los quiere bien”.

¡Hasta mañana!...