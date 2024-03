MIRADOR 02/03/2024

Llegó sin avisar y se presentó a sí mismo:

-Soy el número uno.

Mi natural es pacífico y tiende a la benevolencia, no sé si por espíritu cristiano o por cobardía. Aun así me sublevó la jactanciosa afirmación del visitante. Fue eso lo que me llevó a contestarle en tono contestatario:

-No. El número uno soy yo.

Entonces fue él quien se encalabrinó. Me dijo:

-¿Puede usted probarlo?

-Claro –le dije-. Yo no ando por ahí diciendo que soy el número uno. Un proverbio arábigo sostiene que el dueño del mejor caballo es el que anda a pie. No necesita presumir a su corcel. Ya todos saben que es el mejor de todos.

No sé si mi razonamiento convenció al número uno, o si no lo entendió; el caso es que masculló algo que no alcancé a oír y se fue luego, seguramente a decir en otras partes que es el número uno. Por mi parte, sigo aún molesto conmigo mismo por haber dicho que soy el número uno. De sobra sé que no lo soy.

¡Hasta mañana!...