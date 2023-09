Mirador 02/09/2023

Ramos Arizpe, Coahuila, es progresista población de laboriosos habitantes. Dueña de noble historia y ricas tradiciones, la ciudad es sede ahora de una pujante industria automotriz que proyecta su nombre a todo el mundo.

La gente de Ramos ha tenido siempre su particular modo de hablar. Ahí se usó por mucho tiempo la palabra “chileta”, que dio origen al apodo de uno de los personajes de la localidad. Enfermó dicho señor, y quedó en su lecho, privado de sentido. Su esposa y sus hijos, juzgando que le había llegado la hora, compraron el ataúd para darle sepultura, el cual pusieron en la alcoba del agonizante. Abrió el señor los ojos, miró el féretro, se enderezó en la cama y exclamó enojado: “¿De modo que hasta el cajón me prepararon ya? ¡Pos ora pura chileta que me muero!”. Recobró la salud el tío Chileta, y vivió muchos años más.

También su propia forma de oír poseen los ramosarizpenses. Cierta señora tenía sirvienta mal hablada. Un día le dijo: “¡Recluta!”, en alusión a su forma de hablar, como soldado de antes. “¡Así me han hecho sus hijos!” –replicó la fámula, que confundió la palabra “recluta” con otra menos militar, pero de igual terminación.

Rindo homenaje a la gente de Ramos Arizpe. Brindaré por ella en “La roca” o “El casinito”, las emblemáticas cantinas del lugar.

¡Hasta mañana!...