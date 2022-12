Igual que San Francisco, Terry mío, tú amabas a todas las criaturas.

Sin embargo eras perro, y por deber profesional hiciste una excepción: los gatos.

No es que los odiaras. Jamás odiaste a nadie. Es simplemente que no te gustaban. Algún atávico impulso te llevaba a perseguir al gato del rancho cuando se cruzaba contigo, no sé si por azar o por pérfido cálculo felino.

Corrías entonces tras él lanzando ...