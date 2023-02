Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que se perdió en el bosque, dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-A mí no me fue dada la fe del carbonero, que es la perfecta fe, la que no hace preguntas. Mi fe tiene tantas dudas que a veces no parece fe. A pesar de eso la guardo, porque si la perdiera me perdería yo. Sin ella no tendría esperanza. Sin ella, peor aún, ...