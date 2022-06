MIRADOR 06/06/2022

Aquí un hombre murió de mala muerte.

Eso quiere decir que no murió de su muerte, como el que muere de viejo. Significa que lo mataron.

A puñaladas, recuerdan los ancianos del Potrero. Y por una mujer, recuerdan las ancianas. Y añaden que esa mujer no fue ni para el muerto ni para su matador. Se casó con otro al que ni siquiera conocía en el tiempo en que el crimen –por su causa- sucedió.

El difunto se apellidaba Ribera. Así, con be grande, como antes se decía. En su memoria se levantó una tosca cruz de palo ahí donde lo asesinaron. Con el tiempo se cayó el brazo de la cruz y quedó solamente un morillo clavado en la tierra. Aun así la gente le sigue llamando “la cruz de Ribera”.

Siempre que paso por ahí me santiguo. Mis nietos, que no saben del hecho ni ven ninguna cruz, me preguntan con extrañeza:

-¿Por qué te persignas, abuelo?

Les respondo:

-Por mí.

Y es cierto. Siempre que me persigno o me santiguo lo hago por mí. Para que Dios me libre de mí.

