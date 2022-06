MIRADOR 07/06/2022

Estaba en una caja perdida en un rincón del cuarto donde se arrumban las cosas inútiles.

El hombre no sabe por qué entró ahí. Seguramente porque no tenía nada que hacer. Cuando no tienes nada que hacer entras a lugares a los que no debes entrar.

Le llamó la atención aquella caja y la abrió. Ahí estaba, en el fondo, como un muñeco roto, como un juguete descompuesto, como un trapo desgarrado.

Lo reconoció al verlo. No era un muñeco, ni un juguete, ni un trapo. Era un sueño. Lo tuvo en la juventud, y un día dejó de soñarlo. Luego lo olvidó. Sintió pena por su sueño cuando volvió a verlo en el fondo de la caja perdida en el rincón del cuarto donde se arrumban las cosas inútiles.

Igualmente sintió pena por él mismo. Otra habría sido su vida si hubiera luchado por cumplir aquel sueño.

Pero no luchó.

Dejó de soñar.

Ahora espera que nadie se dé cuenta de que él también es una cosa inútil.

¡Hasta mañana!...